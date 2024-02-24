Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1725

Yeni yorum
 
Maksim Dmitrievski :

Yazılarımdan ve makalelerimden sonra daha dün yaptığına eminim.. peki, belki biraz daha erken

Ahahaha)) Siktir git narsist))

İşte klasör, içinde o komut dosyası ve bu konuyla ilgili her şey

 
Rorschach :

Şimdi daha da havalı bir şeyi atacağım, orada genellikle gerginlik olmadan para kazanabilirsiniz))

Peki senin şeytan makinen ala matbaa nerede ???
[Silindi]  
mytarmailS :

Ahahaha)) Siktir git narsist))

İşte klasör, içinde o komut dosyası ve bu konuyla ilgili her şey

TAMAM ))

Peki konuyu sen mi geliştirdin? veya terk edilmiş

 
Maksim Dmitrievski :

TAMAM ))

Peki konuyu sen mi geliştirdin? veya terk edilmiş

Bıraktım, konu çalışıyor gibi görünse de, her şeyi tahmin etmek istiyorum)))

 

Burada))

Kısacası,

herhangi bir sistem alınır

Kaybetme ve kazanma serilerinin uzunluğu hakkında istatistik toplamak,

Mani yönetimi bu durumda hesaplanır.

Matematiğe girmeye çalıştım, hesaplamalarda bir hata var gibi görünüyor, ancak yazar çalıştı.

[Silindi]  
mytarmailS :

Bıraktım, konu çalışıyor gibi görünse de, her şeyi tahmin etmek istiyorum)))

Ve eğer bazı iplik kriterlerine göre tüm saatler ve dakikalar için numaralandırma ile bir sayma kafiyesi çalıştırırsanız ve sonra en iyilerini bir demet halinde birleştirirseniz. Böyle bir salatanın işe yarayıp yaramayacağını merak ediyorum çünkü sinyaller çok iyi. kısa, dakika, al

10 yıllık bir örnek üzerinde bir sayma kafiyesi başlattı, her şeyin sayılmasına izin verin 

Hour:   0   Minute:   2   Score:   0.9090314522857109
Hour:   0   Minute:   3   Score:   0.9108283726238224
Hour:   0   Minute:   4   Score:   0.9108501024096574
Hour:   0   Minute:   5   Score:   0.9026031634097038
Hour:   0   Minute:   29   Score:   0.9390718447033435
Hour:   0   Minute:   30   Score:   0.9301369431625292
Hour:   0   Minute:   31   Score:   0.9394297165567186
Hour:   0   Minute:   32   Score:   0.9148751198429192
 

Peki şu şekilde yapalım, öncelikle para yönetimi her stratejiyi çekemeyecektir. Strateji şiddetle kârsızsa, o zaman size yardımcı olmaz.

Para yönetiminin asıl amacı sistemin performansını iyileştirmek yani denge eğrisini 45 derecelik açıyla düzeltmektir. Burada MM, gerçek ticaret koşullarında da önemsiz olmayan karlılık gibi bir göstergeyi geliştirir....

 
Maksim Dmitrievski :

Ve eğer bazı iplik kriterlerine göre tüm saatler ve dakikalar için numaralandırma ile bir sayma kafiyesi çalıştırırsanız ve sonra en iyilerini bir demet halinde birleştirirseniz. Böyle bir salatanın işe yarayıp yaramayacağını merak ediyorum çünkü sinyaller çok iyi. kısa, dakika, al

Hayır, sadece bu üç saatlik çalışma (ve bu her zaman değildi, nispeten yakın zamanda ortaya çıktı) , şamanlığa ne kadar çok başlarsanız, her şey o kadar belirsizliğe "yüzer" ...

Bu "çalışma saatleri" esasen günlük yeni bir mumun açılışı ve eski bir mumun kapanışı olduğu için, bence günlüklerle işlem yapanların pozisyonlarının açılmasındaki model, ama neden her zaman tek yönde? xs .. Veya bankalar sadece sistematik bir şey yapıyor

Ne yapılabilir biliyor musunuz, haftanın aylarına ve günlerine göre filtrelemeyi deneyebilirsiniz

 
Michael Marchukajtes :

Peki şu şekilde yapalım, öncelikle para yönetimi her stratejiyi çekemeyecektir. Strateji şiddetle kârsızsa, o zaman size yardımcı olmaz.

Para yönetiminin asıl amacı sistemin performansını iyileştirmek yani denge eğrisini 45 derecelik açıyla düzeltmektir. Burada MM, gerçek ticaret koşullarında da önemsiz olmayan karlılık gibi bir göstergeyi geliştirir....

Orada sıfırda sallanan sistem üstlenir. Eşitliğin bir osilatör görevi gördüğü ortaya çıktı. Belli bir seviyeye saparsanız gerçek para ile giriş yapabilirsiniz.

[Silindi]  
soru şu ki, her dakikayı ayrı ayrı ticaret yapmak mümkün mü) spread'den daha büyük bir kar var mı?
1...171817191720172117221723172417251726172717281729173017311732...3399
Yeni yorum