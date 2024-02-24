Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1725
Yazılarımdan ve makalelerimden sonra daha dün yaptığına eminim.. peki, belki biraz daha erken
İşte klasör, içinde o komut dosyası ve bu konuyla ilgili her şey
Şimdi daha da havalı bir şeyi atacağım, orada genellikle gerginlik olmadan para kazanabilirsiniz))
TAMAM ))
Peki konuyu sen mi geliştirdin? veya terk edilmiş
Bıraktım, konu çalışıyor gibi görünse de, her şeyi tahmin etmek istiyorum)))
Burada))
Kısacası,
herhangi bir sistem alınır
Kaybetme ve kazanma serilerinin uzunluğu hakkında istatistik toplamak,
Mani yönetimi bu durumda hesaplanır.
Matematiğe girmeye çalıştım, hesaplamalarda bir hata var gibi görünüyor, ancak yazar çalıştı.
Ve eğer bazı iplik kriterlerine göre tüm saatler ve dakikalar için numaralandırma ile bir sayma kafiyesi çalıştırırsanız ve sonra en iyilerini bir demet halinde birleştirirseniz. Böyle bir salatanın işe yarayıp yaramayacağını merak ediyorum çünkü sinyaller çok iyi. kısa, dakika, al
10 yıllık bir örnek üzerinde bir sayma kafiyesi başlattı, her şeyin sayılmasına izin verin
Peki şu şekilde yapalım, öncelikle para yönetimi her stratejiyi çekemeyecektir. Strateji şiddetle kârsızsa, o zaman size yardımcı olmaz.
Para yönetiminin asıl amacı sistemin performansını iyileştirmek yani denge eğrisini 45 derecelik açıyla düzeltmektir. Burada MM, gerçek ticaret koşullarında da önemsiz olmayan karlılık gibi bir göstergeyi geliştirir....
Hayır, sadece bu üç saatlik çalışma (ve bu her zaman değildi, nispeten yakın zamanda ortaya çıktı) , şamanlığa ne kadar çok başlarsanız, her şey o kadar belirsizliğe "yüzer" ...
Bu "çalışma saatleri" esasen günlük yeni bir mumun açılışı ve eski bir mumun kapanışı olduğu için, bence günlüklerle işlem yapanların pozisyonlarının açılmasındaki model, ama neden her zaman tek yönde? xs .. Veya bankalar sadece sistematik bir şey yapıyor
Ne yapılabilir biliyor musunuz, haftanın aylarına ve günlerine göre filtrelemeyi deneyebilirsiniz
Orada sıfırda sallanan sistem üstlenir. Eşitliğin bir osilatör görevi gördüğü ortaya çıktı. Belli bir seviyeye saparsanız gerçek para ile giriş yapabilirsiniz.