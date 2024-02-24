Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1726

Maksim Dmitrievski :
soru şu ki, her dakikayı ayrı ayrı ticaret yapmak mümkün mü) spread'den daha büyük bir kar var mı?

evet, bu bir soru tabii.

Peki, deney gerçeğin kriteridir

 
Rorschach :

Orada sıfırda sallanan sistem üstlenir. Eşitliğin bir osilatör görevi gördüğü ortaya çıktı. Belli bir seviyeye saparsanız gerçek para ile giriş yapabilirsiniz.

O zaman Z-skoru size yardımcı olacaktır. Bugün saydım :-)
mytarmailS :

evet, harika bir konu, ancak getirileri zamana göre değil, bazı göstergelerin belirli değerlerine, Rorschach'ın önerdiği gibi aynı yuvarlak seviyelerine veya başka bir koşula göre toplarsanız .. bu bir maden çiftliğidir.

sonraki zalipalovka
 
Maksim Dmitrievski :

evet, harika bir konu, ancak getirileri zamana göre değil, bazı göstergelerin belirli değerlerine, Rorschach'ın önerdiği gibi aynı yuvarlak seviyelerine veya başka bir koşula göre toplarsanız .. bu bir madencilik çiftliğidir.

sonraki zalipalovka

Pekala, bu, örneğin ormanın inşa edildiği olağan belirleyici kural olduğu ortaya çıktı, değil mi?

Daha fazlasını söyleyeceğim, hatta belirli bir kural seçip bunun için bir veri seti toplayabilir ve bu kural için suto modelini eğitebilirsiniz, burada var

mesela, aynen öyle oldu, +- 800 model bir robotta... Ama sonuç da çöp

mytarmailS :

Eh, koşulların aranmasını yazın, evet. Xs farklıdır, sadece orijinal yöntem. Optimize etmenin yeni yolu :)
 

Bu arada Maks. Seni şimdi eşbütünleşme göstergesini ortaya koyarken gördüm, henüz izlediğimi kabul etmedim ama genel olarak, başın tacı NS'de ilgimi çekti. Yani, NS'de öyle bir araç vardı ki, eşbütünleşmeyi hesapladı ve osiloskop ekranında aynı kötü şöhretli çizgiler olan Lisageo figürlerini oluşturdu. Görev, bu çizgilerle bir daire çizmekti. Daire ne kadar düz olursa, o kadar dik olur. Bu, bulunan frekansın şu anda teklifin önünde olduğu ve bir süre daha kalacağı şekilde yorumlandı. Kelimenin tam anlamıyla iki veya üç viraj. Ancak ne yazık ki NS için bu işi optimize etmek imkansızdı ve bunu manuel olarak yapmak zorunda kaldı. Bir keresinde yanlışlıkla böyle bir rakam (daire) almayı başardım ve filtre için gerçekten bulunan parametreler bir süredir fiyatların önündeydi. Ancak bunun manuel olarak yapılması gerektiği ve artık böyle bir rakam elde edemediğim için ara sıra vazgeçiyordum. AMA o anda bulunan frekansın çalışma şekli sadece bir mucizeydi. Bunun hakkında konuştuğumu hatırlıyorum zaten. Belki bu yönde biraz çalışma yapmaya değer? Sen ne diyorsun?

Bu evet .... Max, çok tembel değildim ve oyunu seçmenin gerekli olduğu bu pencerenin bir ekranını buldum. Ancak bunu elle yapmak çok zordur, çünkü parametrelerden biri analiz penceresidir, çubuğu sıralamak ve ihtiyacınız olan pencereyi bulmak doğaldır.

Yani ne diyorsun?

 
Gördüğünüz gibi, seçimin sonucu, fiyatı yönlendirmek için kullanılan bulunan frekanstır.
Michael Marchukajtes :

Yani ne diyorsun?

Anlamıyorum, yatmaya gidiyorum.
 
Maksim Dmitrievski :
Anlamıyorum, yatmaya gidiyorum.
Bak, bunu 18'de tartışmış gibiyiz. Sadece göstergedeki iş parçacığında okudum. Böylece, bu aracın yardımıyla, CSSA'nın teklif frekansına göre parametrelerini bulduk, böylece filtreyi, kısa bir süre için teklif dalgalanmasına göre dalgalanma değerlerini koruyacak şekilde kurduk. .
