Görünüşe göre, UTB neden yargılıyor?
Her iki sitesindeki bağlantıları da inceledim - Moskova Bölgesi'nde fikrin uygulamaları da var. Anlamı, her biri ayrı bir ızgara (örneğin bir otomatik kodlayıcı) olan geniş bir bağlamlar kümesi olarak gerçekleştirilir.
Ve sadece bir bağlamın uygulanması mı demek istediniz? Genel olarak yapay zekasından bahsettiğini sanmıştım, özür dilerim dikkatli değildim.
İşte Alexey'nin AI modeli hakkında konuştuğu konuşması (eskiler, felsefe vb. olmadan)
AGI topluluğuyla konuşuyor, bunlar, herhangi bir ağa tamamen aşina olan, öğrenen algoritmalarda trendleri belirleyen insanlar. takviye vb. ile
Bana gelince, piyasaya yaklaşımlarımızın ne kadar ilkel olduğunu görmek, anlamak ve anlamak ilginç.
AI - ortaya çıkan bileşik sorunları çözmek için bir makinenin sinir ağı oluşturma yeteneği :)
Başlangıçta, hedefe ulaşmadan önce engelleri tanımlayan bir algoritmaya ihtiyaç vardır ve AI, ağ yapılandırmasının kendisini belirlerken bunları parçalara ayırmalı ve çözmek için ağlar oluşturmalıdır.
Bence en önemli şey modern finansal matematik ve içinde kullanılan ML'nin anlaşılmasıdır. Bu, yalnızca fiyatı oluşturan tüm büyük oyuncular tarafından kullanıldığı için gereklidir.
YouTube'da konuyla ilgili ders .
Finansal matematik ve MO'da anlaşılması gereken ne var, piyasanın ve oyuncularının mekaniklerini bilmeniz gerekiyor
Mafya çoğu zaman kaybetmeye mahkûmdur çünkü karşı ajanı "büyük bir oyuncu"dur.
1) Perakende alıcıları ve satıcıları arasındaki dengesizliği görmeniz gerekir, örneğin çok sayıda satıcı varsa, işlemin diğer ucunda bir "büyük oyuncu" (alıcı) vardır.
Mesela şimdi Yahudi dilinde çok satıcı var.
2) Kalabalığa karşı şu anda ticaret de var, bu zaten piyasa yapıcıyı ticaret yapıyor
Fiyatın her zaman kalabalığın konumunun dinamiklerine karşı hareket ettiği görülebilir (ters korelasyon)
Kalabalık satın alıp büyümeye inanırken, fiyat düşecek ve tam tersi.
Bütün piyasa bu..
ps videoyu kesinlikle izleyeceğim
Her tahmin edici için 0.5<X<7.3 türünde bir kural alındığı ortaya çıktı,
Evet, öyle diyelim.
sonra olası kombinasyonların sayısını oluştururuz
Hayır, şimdi eşitsizlik kuralının yerine getirilmesini bir olarak alıyoruz ve kural örnek tarafından tetiklendiğinde hedefin ortalama değerine (ikili sınıflandırmada diyelim) bakıyoruz, eğer başlangıç ortalama değeri için 0.45 diyelim. örnek ve yalnızca yanıtlarla değerlendirmeden sonra 0,51 oldu, o zaman tahmin edicinin (bölümü/kuantumu) 0,06 tahmin gücüne sahip olduğunu düşünüyoruz, yani. %6.
Halihazırda bağımsız ikili tahmin ediciler olan bölümlere sahip bir dizi tahmin edici topluyoruz ve bunlara dayalı bir model oluşturuyoruz.
Tüm bu kuantaları hepsiyle birleştirmek (tahmin gücü olan veya olmayan) aslında hızlı bir şey değildir, ancak tahmin gücüne sahip bir niceliğin tanımlandığı bir temel tahminci ile yapılırsa mantıksız olmayabilir.
Genel olarak, küçük bir N ile (örnek boyutuna bağlı olarak) çalışabilir ve büyük bir N ile fazla uyum olacaktır.
Ancak, teoride bile, tam örnekte olduğundan daha az olası kombinasyon olduğundan, bu fazla uydurma daha az olacaktır.
Bu tür kuantum yasalarının neden 7 yıl boyunca çalışıp sonra aniden durduğunu anlamak için kalır...
Kutudan çıkan farklı trend türleri için testler
R en iyisidir !!!!
Tam olarak nasıl kodlandığı (kombinatorik açısından) pek bir fark yoktur. Öz aynıdır - her satırda işaretler olarak hangi kurallara uyulup hangilerinin uyulmadığı yazılır. Bu her zaman 2^N seçeneğidir, burada N kural sayısıdır. Ardından, bu tür her kuralın son kümeye dahil edilip edilmeyeceği seçilir - bu zaten 2 ^ (2 ^ N) seçeneğidir. Açıktır ki, böyle bir dizi seçeneği resmi olarak basitçe sıralamak gerçekçi değildir. Bu nedenle, onları bir şekilde makul bir şekilde sıralamak mantıklıdır. Örneğin, önce sadece bir kural tarafından tanımlanan tüm seçenekleri alıyoruz, sonra sadece iki, vb. Şey, ya da onun gibi bir şey.
Bu tür kuantum yasalarının neden 7 yıl boyunca çalışıp sonra aniden durduğunu anlamak için kalır...
Er ya da geç, örneğin diğer birçok oyuncu onları bulacaktır.