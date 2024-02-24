Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2568

İlk kez net değilse, yukarıdaki yazımı tekrar okuyun, sadece yavaşça :-)
 
mytarmailS # :
Görünüşe göre, UTB neden yargılıyor?
Yazar 8 kez yapay zekayı sinir ağları temelinde inşa etmenin imkansız olduğunu söylediyse, o zaman bu, --- "görünüşe göre, ağ mimarisinde her şey başka bir karmaşıklığa düşüyor" anlamına geliyor.
Güzel...

Her iki sitesindeki bağlantıları da inceledim - Moskova Bölgesi'nde fikrin uygulamaları da var. Anlamı, her biri ayrı bir ızgara (örneğin bir otomatik kodlayıcı) olan geniş bir bağlamlar kümesi olarak gerçekleştirilir.

 
Alexey Nikolaev # :

Ve sadece bir bağlamın uygulanması mı demek istediniz? Genel olarak yapay zekasından bahsettiğini sanmıştım, özür dilerim dikkatli değildim.

 

İşte Alexey'nin AI modeli hakkında konuştuğu konuşması (eskiler, felsefe vb. olmadan)

AGI topluluğuyla konuşuyor, bunlar, herhangi bir ağa tamamen aşina olan, öğrenen algoritmalarda trendleri belirleyen insanlar. takviye vb. ile

Bana gelince, piyasaya yaklaşımlarımızın ne kadar ilkel olduğunu görmek, anlamak ve anlamak ilginç.

Универсальный язык интеллекта. Редозубов на вебинаре AGI Russia
Универсальный язык интеллекта. Редозубов на вебинаре AGI Russia
  • 2020.11.10
  • www.youtube.com
Рассказ Алексея Редозубова о роли "языка" в контекстно-смысловой модели и решении задач NLP с ее помощью.Вебинар состоялся в четверг, 22.10.2020.Дан экскурс ...
 

AI - ortaya çıkan bileşik sorunları çözmek için bir makinenin sinir ağı oluşturma yeteneği :)

Başlangıçta, hedefe ulaşmadan önce engelleri tanımlayan bir algoritmaya ihtiyaç vardır ve AI, ağ yapılandırmasının kendisini belirlerken bunları parçalara ayırmalı ve çözmek için ağlar oluşturmalıdır.

 

Bence en önemli şey modern finansal matematik ve içinde kullanılan ML'nin anlaşılmasıdır. Bu, yalnızca fiyatı oluşturan tüm büyük oyuncular tarafından kullanıldığı için gereklidir.

YouTube'da konuyla ilgili ders .

День российской науки: Л.А. Меркин "Что такое финансовая математика и почему она важна"
День российской науки: Л.А. Меркин "Что такое финансовая математика и почему она важна"
  • 2021.02.08
  • www.youtube.com
Лекция доктора математики Л.А. Меркина, приуроченная к Дню российской науки в Университете "Сириус"
 
Alexey Nikolaev # :

Finansal matematik ve MO'da anlaşılması gereken ne var, piyasanın ve oyuncularının mekaniklerini bilmeniz gerekiyor

Mafya çoğu zaman kaybetmeye mahkûmdur çünkü karşı ajanı "büyük bir oyuncu"dur.

1) Perakende alıcıları ve satıcıları arasındaki dengesizliği görmeniz gerekir, örneğin çok sayıda satıcı varsa, işlemin diğer ucunda bir "büyük oyuncu" (alıcı) vardır.

Mesela şimdi Yahudi dilinde çok satıcı var.

2) Kalabalığa karşı şu anda ticaret de var, bu zaten piyasa yapıcıyı ticaret yapıyor

Fiyatın her zaman kalabalığın konumunun dinamiklerine karşı hareket ettiği görülebilir (ters korelasyon)

Kalabalık satın alıp büyümeye inanırken, fiyat düşecek ve tam tersi.

Bütün piyasa bu..


ps videoyu kesinlikle izleyeceğim

 
Alexey Nikolaev # :

Her tahmin edici için 0.5<X<7.3 türünde bir kural alındığı ortaya çıktı,

Evet, öyle diyelim.

Alexey Nikolaev # :

sonra olası kombinasyonların sayısını oluştururuz

Hayır, şimdi eşitsizlik kuralının yerine getirilmesini bir olarak alıyoruz ve kural örnek tarafından tetiklendiğinde hedefin ortalama değerine (ikili sınıflandırmada diyelim) bakıyoruz, eğer başlangıç ortalama değeri için 0.45 diyelim. örnek ve yalnızca yanıtlarla değerlendirmeden sonra 0,51 oldu, o zaman tahmin edicinin (bölümü/kuantumu) 0,06 tahmin gücüne sahip olduğunu düşünüyoruz, yani. %6.

Halihazırda bağımsız ikili tahmin ediciler olan bölümlere sahip bir dizi tahmin edici topluyoruz ve bunlara dayalı bir model oluşturuyoruz.

Tüm bu kuantaları hepsiyle birleştirmek (tahmin gücü olan veya olmayan) aslında hızlı bir şey değildir, ancak tahmin gücüne sahip bir niceliğin tanımlandığı bir temel tahminci ile yapılırsa mantıksız olmayabilir.

Alexey Nikolaev # :

Genel olarak, küçük bir N ile (örnek boyutuna bağlı olarak) çalışabilir ve büyük bir N ile fazla uyum olacaktır.

Ancak, teoride bile, tam örnekte olduğundan daha az olası kombinasyon olduğundan, bu fazla uydurma daha az olacaktır.

Bu tür kuantum yasalarının neden 7 yıl boyunca çalışıp sonra aniden durduğunu anlamak için kalır...

 
Trend determinizm testi var mı kim bilir..
Bunun gerçekten bir trend mi yoksa rastgele bir dalgalanma mı olduğunu bilmeleri gerekiyor.

Belki aynı Hurst?


Kutudan çıkan farklı trend türleri için testler

R en iyisidir !!!!

 
Alexey Vyazmikin # :

Hayır, şimdi eşitsizlik kuralının yerine getirilmesini bir olarak alıyoruz ve kural örnek tarafından tetiklendiğinde hedefin ortalama değerine (ikili sınıflandırmada diyelim) bakıyoruz, eğer başlangıç ortalama değeri için 0.45 diyelim. örnek ve yalnızca yanıtlarla değerlendirmeden sonra 0,51 oldu, o zaman tahmin edicinin (bölümü/kuantumu) 0,06 tahmin gücüne sahip olduğunu düşünüyoruz, yani. %6.

Tam olarak nasıl kodlandığı (kombinatorik açısından) pek bir fark yoktur. Öz aynıdır - her satırda işaretler olarak hangi kurallara uyulup hangilerinin uyulmadığı yazılır. Bu her zaman 2^N seçeneğidir, burada N kural sayısıdır. Ardından, bu tür her kuralın son kümeye dahil edilip edilmeyeceği seçilir - bu zaten 2 ^ (2 ^ N) seçeneğidir. Açıktır ki, böyle bir dizi seçeneği resmi olarak basitçe sıralamak gerçekçi değildir. Bu nedenle, onları bir şekilde makul bir şekilde sıralamak mantıklıdır. Örneğin, önce sadece bir kural tarafından tanımlanan tüm seçenekleri alıyoruz, sonra sadece iki, vb. Şey, ya da onun gibi bir şey.

Alexey Vyazmikin # :

Bu tür kuantum yasalarının neden 7 yıl boyunca çalışıp sonra aniden durduğunu anlamak için kalır...

Er ya da geç, örneğin diğer birçok oyuncu onları bulacaktır.

