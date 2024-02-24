Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1723
Meslektaşlarım ne dersiniz öyle bir fonksiyon var ki ben ona kar ve zarar sıralaması veriyorum o da bana cevaben Z skoru sonucunu veriyor aksi halde ne kadar kendim hesaplamaya çalışsam da her şey bir şekilde resmi verilerden farklı :-(
Döngülerle ilgili olarak.. Dakika kapanış fiyatlarının belirli bir saatin açılış fiyatından sapmalarını (bir miktar gecikmeli artışlarını) alırsak:
örnek olarak 7. saatin tüm dakikaları için yıl için resim
tüm dakikaların dağılımı
Ardından, yedi saat boyunca tüm artışları toplayarak belirli bir ortalama geri dönüş modelini belirleyebiliriz:
belirli bir saatin hangi dakikalarında satmanın mantıklı olduğunu ve neyi satın alacağınızı (tamamen istatistiksel olarak) görebilirsiniz
örneğin 10. dakikada sat, 31. dakikada al vb. Test cihazında kontrol edilebilir
Bir nevi stat gibi. MO'yu ayarlayabileceğiniz bir model vb. her belirli saatin dakikaları için
nasıl çarpık görünüyorsun
her saat için 5 dakikayı (örneğin) ayırt etmek ve ardından kümülatif toplamlarını ayrı ayrı göstermek daha iyidir
Gördüğünüz gibi "0", "1" ve "23" saatleri bir tür deterministik eğilime sahiptir.
"0", "1" satın alınmalı ve "23" içinde satılmalıdır.
her saat için 5 dakikayı (örneğin) ayırt etmek ve ardından kümülatif toplamlarını ayrı ayrı göstermek daha iyidir
O zaman neden farklılaşalım? :D
biraz saçmalık yaptın
böylece mutlak fiyatlardan kaynaklanacak boşluklar olmadan hepsi birbirine bağlanır
mutlak fiyatlar nedeniyle ara vermeden hepsi bir araya gelsinler
fiyat farkı yok, her saatin başında eşleşme, ilk artış = 0
Evet, orada benim için her şey yolunda, bu senaryo yazıldığından, test edildiğinden ve oluşturulduğundan beri yarım yıldır bende, yani ...
kendin kontrol et)Tamamen ayrı bir saat için beş dakikalık bir yapıştırmam var, ardından bir saat daha yapıştırmam vb.
Aslında ne demek istediğimi okudun mu? benim için ne çıkartması
anladım evet yanlış anladım