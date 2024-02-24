Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1723

Yeni yorum
 
Meslektaşlarım ne dersiniz öyle bir fonksiyon var ki ben ona kar ve zarar sıralaması veriyorum o da bana cevaben Z skoru sonucunu veriyor aksi halde ne kadar kendim hesaplamaya çalışsam da her şey bir şekilde resmi verilerden farklı :-(
 
Michael Marchukajtes :
Meslektaşlarım ne dersiniz öyle bir fonksiyon var ki ben ona kar ve zarar sıralaması veriyorum o da bana cevaben Z skoru sonucunu veriyor aksi halde ne kadar kendim hesaplamaya çalışsam da her şey bir şekilde resmi verilerden farklı :-(
Çözülmüş gibi görünüyor. Herkese teşekkürler :-)
[Silindi]  

Döngülerle ilgili olarak.. Dakika kapanış fiyatlarının belirli bir saatin açılış fiyatından sapmalarını (bir miktar gecikmeli artışlarını) alırsak:

örnek olarak 7. saatin tüm dakikaları için yıl için resim

tüm dakikaların dağılımı

Ardından, yedi saat boyunca tüm artışları toplayarak belirli bir ortalama geri dönüş modelini belirleyebiliriz:

belirli bir saatin hangi dakikalarında satmanın mantıklı olduğunu ve neyi satın alacağınızı (tamamen istatistiksel olarak) görebilirsiniz

örneğin 10. dakikada sat, 31. dakikada al vb. Test cihazında kontrol edilebilir

Bir nevi stat gibi. MO'yu ayarlayabileceğiniz bir model vb. her belirli saatin dakikaları için

 
Maksim Dmitrievski :

Döngülerle ilgili olarak.. Dakika kapanış fiyatlarının belirli bir saatin açılış fiyatından sapmalarını (bir miktar gecikmeli artışlarını) alırsak:

7. saatin tüm dakikaları için yıl için resim, örnek olarak ..........

nasıl çarpık görünüyorsun

her saat için 5 dakikayı (örneğin) ayırt etmek ve ardından kümülatif toplamlarını ayrı ayrı göstermek daha iyidir



Gördüğünüz gibi "0", "1" ve "23" saatleri bir tür deterministik eğilime sahiptir.

"0", "1" satın alınmalı ve "23" içinde satılmalıdır.

[Silindi]  
mytarmailS :

nasıl çarpık görünüyorsun

her saat için 5 dakikayı (örneğin) ayırt etmek ve ardından kümülatif toplamlarını ayrı ayrı göstermek daha iyidir

O zaman neden farklılaşalım? :D

biraz saçmalık yaptın

 
Maksim Dmitrievski :

O zaman neden farklılaşalım? :D

böylece mutlak fiyatlardan kaynaklanacak boşluklar olmadan hepsi birbirine bağlanır

[Silindi]  
mytarmailS :

mutlak fiyatlar nedeniyle ara vermeden hepsi bir araya gelsinler

fiyat farkı yok, her saatin başında eşleşme, ilk artış = 0

 
Maksim Dmitrievski :

fiyat farkı yok, her saatin başında eşleşme, ilk artış = 0

Evet, orada benim için her şey yolunda, bu senaryo yazıldığından, test edildiğinden ve oluşturulduğundan beri yarım yıldır bende, yani ...

kendin kontrol et)

Tamamen ayrı bir saat için beş dakikalık bir yapıştırmam var, ardından bir saat daha yapıştırmam vb.
[Silindi]  
mytarmailS :

Evet, orada benim için her şey yolunda, bu senaryo yazıldığından, test edildiğinden ve oluşturulduğundan beri yarım yıldır bende, yani ...

kendin kontrol et)

Tamamen ayrı bir saat için beş dakikalık bir yapıştırmam var, ardından bir saat daha yapıştırmam vb.

Aslında ne demek istediğimi okudun mu? benim için ne çıkartması

 
Maksim Dmitrievski :

Aslında ne demek istediğimi okudun mu? benim için ne çıkartması

anladım evet yanlış anladım

1...171617171718171917201721172217231724172517261727172817291730...3399
Yeni yorum