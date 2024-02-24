Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1727
Bu resimde, osiloskopta mükemmel bir daire elde ettiğimizde eşbütünleşmeyi kullanarak bulduğumuz CSSA döngüsü filtre ayarları.
Bak orada araçlarla ilgili bir yardım var. Sadece otomatik olarak optimize etmek ve bu çemberi elde etmek mümkün olsaydı, bu araç faydalı olurdu.
Peki, zaman harcamaya değer mi? Ama hemen değil.
bu bir tırtıl, ama çalışmıyor
BT bir çift döngü bulur ve aralarında bir gecikmeli bağlantı bulur. Ama o zamandan beri bu döngüler çalışmıyor, o zaman diğer her şey de
Pekala, yazar Max, böyle bir hizalama yazdı ve site hata verdi. Şimdi tekrarlanamaz. Ne oluyor be???
Ama denemeden bilemeyiz, CSSA'nın yeniden çizmeyen bir tırtıl olduğunu söyleyeceğim. Pis6ets, kayıp metinle böyle bir sıkıntı :-(
Stsuko eşini pek tutamaz :-(. Gerçek şu ki, basit parametre optimizasyonu uygun değildir, Eugenvektör aracı sadece burada uygundur, bu tür döngü ayarlarını döngü fiyat için proaktif hale geldiğinde veya onun önünde çalıştığında bulur, veya bir süre için fiyat değişikliklerinin bir nedeni olur.Sonuçta, tırtılın kendisi, kurulum parametreleri kadar önemli değildir, ne zaman, başarılı bir ayarla gelecekte çok çalışabilir ve osilatör ekranındaki daire teorik olarak bunu yapmanıza izin veren yoldur.Her halükarda, yakın gelecekte bir kez yanlışlıkla ispatla yaptım.Bu yüzden bu konuya boğuluyorum....
filtreleme olmadan zaman kaybıdır
dahası, bileşenlere ayrıştırmak bir amaç bile değildir. Kabaca söylemek gerekirse, kararlı bir döngü elde etmek için, dizileri, döngüler başlangıçta orada olacak şekilde dönüştürmeniz gerekir. Aksi takdirde, özvektörler (temel bileşen yöntemi veya tırtıl) aracılığıyla daha fazla ayrıştırma her zaman zamanla değişen çöpleri gösterecektir.
Onlar. bu şey sadece döngü öncesi bir seride çalışır
CSSA hakkında sindirilebilir bilgi bulamadım, neyin neyle karşılaştırılması.
Evgen vektör))))
Evgen vektör))))
python'a geçin, kâseler için bir çalışma ortamı yaratın
python'a geçin, kâseler için bir çalışma ortamı yaratın
R daha iyi