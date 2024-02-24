Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1728
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
R daha iyi
nasıl?
nasıl?
1 her şeydir! zaten uygulandı
Test için fikirden prototipe kadar geçen minimum süre
3 kısa ve samimi kod
belki henüz anlamadığın bir şey
python'a geçin, kâseler için bir çalışma ortamı yaratın
ve fikrin kendisi, çevre nedir?
ve fikrin kendisi, çevre nedir?
yeni optimize ediciye dayalı
yeni optimize ediciye dayalı
Her şeyin işe yaramayacağını düşünüyorum, fiyat och. özelliklerini çok değiştiriyor, bazı istatistiksel modellerin aranacağı tüm manipülasyonlardan önce bile verileri doğru bir şekilde dönüştürmek için bir şey üzerinde "çalışıyorum", bana öyle geliyor ki bu, yerine getirilirse 1 numaralı hedef, o zaman hangi MO'nun teşvik edileceği veya optimizasyon türü önemli değil
filtreleme olmadan zaman kaybıdır
dahası, bileşenlere ayrıştırmak bir amaç bile değildir. Kabaca söylemek gerekirse, kararlı bir döngü elde etmek için, dizileri, döngüler başlangıçta orada olacak şekilde dönüştürmeniz gerekir. Aksi takdirde, özvektörler (temel bileşen yöntemi veya tırtıl) aracılığıyla daha fazla ayrıştırma her zaman zamanla değişen çöpleri gösterecektir.
Onlar. bu şey sadece döngü öncesi bir seride çalışır
CSSA hakkında sindirilebilir bilgi bulamadım, neyin neyle karşılaştırılması.
Kısaca mesajımın anlamı şuydu. Bu yeniden çizilemeyen tırtıl, 10 ve 11ё yeşil penceresinden parametreleri belirlediğiniz ve grup yıldızlarını ve grup bölümlerini ayarladığınız, ardından inşaat aralığını tamamen emperyal olarak (önemli) manuel olarak seçtiğiniz bir dizi ayara sahiptir, sayıyı anlamadım eğitim çubukları ve değiştiğini asla anlamadım, bence bir şekilde yinelemelerle bağlantılı. Sonuç olarak, kesinlikle herhangi bir eğrilik ve döngüden oluşan döngüsel bir düz çizgi oluşturmanıza olanak tanır. Bu şey çok esnek. Eh, yeniden çizmeyen bir tırtıl. Dolayısıyla bu stratejinin anlamı şudur ki, bu satırı yeşil pencerenin parametrelerine uygun olarak oluşturduğunuzda, yine manuel olarak seçersiniz. Noktalardaki karanlık çubuk genişler ve noktaların üzerinde hareket eder ve osiloskop şu anda dans ediyor anne ağlama. Sonra tekrar hikayeyi birkaç düzine çubuk için değiştirdim ve yine egenvektörün bu penceresine gidiyorsunuz ve aptal bir daire elde edene kadar bu değnekle dans ediyorsunuz. Ama en ilginç olan şey, bu avdon'un Neuroshell'in içinde kendi penceresi olan tek eklenti olmasıydı. Bir türkiye diyalog formu veya strateji değil, ana form ile birlikte programın bir iç penceresi açıldı, bu sizin için bir türkiye veya bir strateji çalışma aracı değildir. VE BU ÇOK KORKUNÇ DURDURMA, sadece düz beton pipetlerden bir pipetti. Yani kısacası bu daireyi bulmak için bu kadar küçük bir ihtimal ile dans etmedim ama elde ettiğim daire yeşil penceredeki bu sıkıcı razmeshka gibi olmaktan çok uzak. Bakın, bu aracın yaratıcıları bile referans için iyi bir örnek bulamadılar, çünkü bu eğriyi grafiğin şu anki sonunda çizmek için çok fazla seçenek var ve onu açıkça bir tırtıl olarak tanımlayacak, ancak yakınlarda gelecekte farklı davranacaktır. Yani yeşil pencerede birbirini dönüşümlü olarak öngören iki frekans var.
BU stratejinin temel anlamı, inşaattan hemen sonra 4-5 sinyal vermesi garantili, garantilisini aldı ve yuvarladı. Hatta iki tane yeterli olacaktır. TÜM stratejilerin temel anlamı budur. Strateji, optimizasyondan hemen sonra size garantili 5 sinyal vermiyorsa, stratejiniz yok demektir. Eh, artı olarak 5 üzerinden 3 verse bile, bu zaten yeterli olacaktır.
Yani bu stratejide, sıraya girip bir daire elde ettiğinizde tüm mesele budur. Burada ve şimdi, yine de kazanacağınız, yapacağınız ve daha fazlasını seçeceğiniz üç hamleye sahip olmanız garantilidir. Böyle bir araç. Sadece doğru şekle sahip bir dairem olduğunda ve bu bir spiral olduğunda, daha doğrusu, birbirine iki spiral çizersem, sorun değil, gerçekten uzun bir süre 5 virajda işe yaramadı. ilk üçü garantiliydi, tam olarak hatırlamıyorum. Ama ne yazık ki bunu elle yapmak mümkün değildi. Spesifik bir Neuroshel ineği olmama rağmen, birden fazla fare değiştirdim, :-) ama bu tür testlere hazır değildim. Maxim, benden NS'yi sor, sana onun için özel olarak açıklayacağım. :-) Programlar gerçekten ateşlenmez.
gerçek fiyat teklifi - 200 EURUSD kene, 1D ve 2D özvektör diyagramları
Ö! harika) Ama bu bir tahmin değil, bir tahmin değil mi?
Dinle, bu iki boyutlu diyagramlar nasıl inşa ediliyor? .Kodla ilgileniyorum
Ö! harika) Ama bu bir tahmin değil, bir tahmin değil mi?
Dinle, bu iki boyutlu diyagramların nasıl oluşturulduğu, kod benim için ilginç
bir çift bileşen alın, örneğin 3, 4
x ekseni - bileşen 3
y ekseni - bileşen 4
yuvarlak ise - döngü
Evgen vektör))))
))))
Herasse, İlki bire bir çıktı :-) Daha sonra bu vakayı hatırladım ve çok şanslı olduğumu anlıyorum, daireye en azından bir şekilde yeşil pencereden daha yakın olamazdım.
Bu aracı çalışan bir araç olarak işaretlememe izin veren bu kazaydı, tekrarlamaktan çekinmeyeceğim. Chastotniki hakkında şüpheci olduğumu çok iyi biliyorsun. Alıntıda olmayan bir şey arayanlar, eklemeye çalışıyorlar ve en önemlisi frekansları genişletiyorlar. Borsada işlem yapıyorum, tüccarım. Ciltler, Deltalar, İlgi Alanları, işte belgelerim :-)))))) AMA bu frekans analizi yöntemini benimser ve elbette sayısız testten ve hala çalıştığına dair kanaatten sonra parayla güvenirdim. Çünkü anladığınız gibi, tek bir dava ticaret için temel olamaz. Her halükarda, Neuroshel'den ayrıldığımda, tüm ürün çeşitliliğinden tek yararlı olan bu yöntemi bıraktım. Garantili 3 sinyal, ancak manuel seçim modunda değil, aksi takdirde tüm faydalı zamanı boşa harcarsınız. Burada ve şimdi hızlı bir şekilde optimize etmeniz gerekiyor.