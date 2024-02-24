Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1730

Maksim Dmitrievski :

10 yıl önce KONTROL EDİLEN tırtıl, klasik formda balık yok

Vay canına, harikasın, tırtıl çalışmıyor çünkü şimdiki ve önceki ve öncekini yeniden çiziyor, ne tür bir balıktan bahsediyorsun anlamıyorum. BU YENİDEN ÇİZİM YAPMAZ ve tam olarak bir tırtıl gibi görünür.Kabaca söylemek gerekirse, CSSA ve SSA yeni bir çubuk üzerinde farklı değerler gösterecek ve bir çubuk oluşturma sürecinde CSSA'ya dönüşecek olan SSA, sanki duracak. bir kazıda. Sahili karıştırmıyorsun Max, sence belirli bir saçmalığa dikkat eder miyim, hatta böyle saygın insanların dikkatini dağıtır mıyım? AMA bu yaklaşım kesinlikle yeniden çizim açısından ve teknik olarak uygulanabilir, bir kez görmeyi başardığım başka bir konu. İşte kontrol etmek istedim. Frekansları beslemeyen tüm chastotniki ruhlarısınız ve bu yüzden stratejiyi kontrol edin, işe başlayın. CSSA yöntemi aslında daha sonra yayınlandı, halk, yeniden çizilmeyen tırtıl olarak, kullanımına izin vermeyen tek Aşil topuğuydu ve tarihteki ideal formlarıyla çağırıyor....
 
mytarmailS :

...

Yardım için teşekkürler..

Programı kendin mi yazdın?

ayrıştırmanın kendisi hazır ve diğer her şey kılavuzdaki örneklere göre matlab betiğim

mytarmailS :

Anlamadım .. Daha fazla açıklayın, kök nedir ve nerede yanlış yöne döndüm

ya zamana ya da gösterge okumalarına ya da başka ne olursa olsun bağımlı olan ayrık durumlar arıyoruz. Bu durumlarda artan momentler uzun süre değişmeden kalır, onlar için basit bir TS yazmak kalır.

geçici eklemelerle yapmaya başladığınız şey bu ama konuyu geliştirmediniz, başka durumlara genelleme yapmadınız

kümelemeyi kullanabilirsiniz, ancak yorumlaması daha zordur
 
Michael Marchukajtes :

CSSA hakkında okunacak bir şey/nerede var?

 
Vladimir Suslov :

ayrıştırmanın kendisi hazır ve diğer her şey kılavuzdaki örneklere göre matlab betiğim

Tatlı çoçuk!

R'den "Rssa" paketini kullanıyorum

https://arxiv.org/pdf/1309.5050.pdf

http://www.milanor.net/blog/wp-content/uploads/2014/07/SingularSpectrumAnalysisWithRssa.pdf

mytarmailS :

Sonuç olarak bu durum bugün 5 mum boyutunda, yarın 3 mum sonra yarın 23 mum hayatta her şey gibi, her şey akar, her şey değişir ve asla eskisi gibi olmayacak, benzer olacak ama bunlar böyle ...

Ve AMO'yu 5,3,23 mum durumları üzerinde eğittiğinizde, bir sonraki mumun boyutu 203 olacaktır! Anlamak ?

İşte tam burada spektral analizin yardımcı olması, bir şekilde her şeyi raflara koyması, neyin nerede değiştiğini, arttığını, azaldığını vb.

Ve sonra, zaten süreci anlayarak, uyarlanabilir bir şey inşa edebilirsiniz.

ppc

 
Vladimir Suslov :

CSSA hakkında okunacak bir şey/nerede var?

Belgeler resmi, ancak bunlar burjuva ve her şeyi anlamak zordu. NOXA ANALİTİKLERİ
 
Michael Marchukajtes :

O anda fiyat böyle bir şeye gittiyse, gösterge çok iyi çalışabilir, dönem neredeyse durağandır.


 
Maksim Dmitrievski :

ppc

)))) zaten kafamda bir tırtıl var)))

Maksim Dmitrievski :

ya zamana ya da gösterge okumalarına ya da başka ne olursa olsun bağımlı olan ayrık durumlar arıyoruz. Bu durumlarda artan momentler uzun süre değişmeden kalır, onlar için basit bir TS yazmak kalır.

geçici eklemelerle yapmaya başladığınız şey bu ama konuyu geliştirmediniz, başka durumlara genelleme yapmadınız

kümelemeyi kullanabilirsiniz, ancak yorumlaması daha zordur
Kümeleme de yapabilirsiniz, ben de denedim, iki veya üç küme alabilirsiniz, ancak "boyutluluğun laneti"nin zaten birkaç örneği var.
mytarmailS :

)))

zaten kafamda bir tırtıl var)))

Bu ön işlemin ÜSTÜNDE bulunan tırtılı kullanabilirsiniz, sonra kendinize nutella bulaştırabilir ve üzerinize şampanya dökebilirsiniz.

