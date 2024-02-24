Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1730
10 yıl önce KONTROL EDİLEN tırtıl, klasik formda balık yok
Yardım için teşekkürler..
Programı kendin mi yazdın?
ayrıştırmanın kendisi hazır ve diğer her şey kılavuzdaki örneklere göre matlab betiğim
Anlamadım .. Daha fazla açıklayın, kök nedir ve nerede yanlış yöne döndüm
ya zamana ya da gösterge okumalarına ya da başka ne olursa olsun bağımlı olan ayrık durumlar arıyoruz. Bu durumlarda artan momentler uzun süre değişmeden kalır, onlar için basit bir TS yazmak kalır.
geçici eklemelerle yapmaya başladığınız şey bu ama konuyu geliştirmediniz, başka durumlara genelleme yapmadınızkümelemeyi kullanabilirsiniz, ancak yorumlaması daha zordur
CSSA hakkında okunacak bir şey/nerede var?
Tatlı çoçuk!
R'den "Rssa" paketini kullanıyorum
https://arxiv.org/pdf/1309.5050.pdf
http://www.milanor.net/blog/wp-content/uploads/2014/07/SingularSpectrumAnalysisWithRssa.pdf
Sonuç olarak bu durum bugün 5 mum boyutunda, yarın 3 mum sonra yarın 23 mum hayatta her şey gibi, her şey akar, her şey değişir ve asla eskisi gibi olmayacak, benzer olacak ama bunlar böyle ...
Ve AMO'yu 5,3,23 mum durumları üzerinde eğittiğinizde, bir sonraki mumun boyutu 203 olacaktır! Anlamak ?
İşte tam burada spektral analizin yardımcı olması, bir şekilde her şeyi raflara koyması, neyin nerede değiştiğini, arttığını, azaldığını vb.
Ve sonra, zaten süreci anlayarak, uyarlanabilir bir şey inşa edebilirsiniz.
ppc
CSSA hakkında okunacak bir şey/nerede var?
O anda fiyat böyle bir şeye gittiyse, gösterge çok iyi çalışabilir, dönem neredeyse durağandır.
ppc
)))) zaten kafamda bir tırtıl var)))
)))
zaten kafamda bir tırtıl var)))
Bu ön işlemin ÜSTÜNDE bulunan tırtılı kullanabilirsiniz, sonra kendinize nutella bulaştırabilir ve üzerinize şampanya dökebilirsiniz.