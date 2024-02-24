Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1720
bağlantı için teşekkürler)) Sadece doğal döngüler hakkında bir şeyler arıyordum
örneğin, 24 gecikmeli bir saatlik artışın, aynı gecikmeli bir öncekine bağımlılığı. Onlar. geçmişe bak ve şimdiki zamanı tahmin et
bu, ortalama artışlar sıfırdan saptığı sürece çalışır (yıllık bir örnek diyelim). Sırasıyla alımlar veya satışlar var. Her şey makalelerde.
Günlük artışlara bölmenin nedeni açıktır. Amerikan oturumu bir süreçtir, Avrupa oturumu başka bir süreçtir, vb. Onlar. Mevcut Avrupa oturumunu dünün devamı, belirli bir saat veya birkaç saat, diğer her şeyi keserek görüyoruz.
Aylık döngüler de az çok açıktır. gerisini bilmiyorum
ZY Aynısını eşbütünleşik (koşullu) enstrümanlar için yapmaya, eşbütünleşmeyi iyileştirmeye, saatlik olarak almaya çalıştım. Tüm seriden daha iyi, ama ilham almıyor
Bu arada, böyle bir şey yaptım, günün belirli bir saatinde mum yönünün olasılığını hesapladım ve ilginç bir şey bulamadım.Hepsinden, yuvarlak seviyeleri ve döngüleri hatırlıyorum, ancak% 10'u "gürültü" arka planına karşı nasıl kullanılacağını. Bu arada 2,5 günlük bir döngünün varlığına şaşırdım, ayarları uzun süre değiştirdim ama döngü gerçek gibi.
fz başkası baksın belki ben sürüyorumdur ama yöntem aynı
evet döngü yok, şimdiden sakin olun.
Eh, tabii)
Ben bir işleyiciyim, RNG bozuldu (((
1 yol: w 2'nin kuvveti olmalı, k 4'ün katıdır
Yöntem 2: uncomment srandYöntem 2 ayrıca Mersen Vorteksinde de çalışmalıdır.
Ben, diyor ki, ekonometriniz .... hala anaokulunda .... ve boğulmadım
Peki bu, dizi bütün olarak incelenirse, parça atmadan ve incelmeden
Teşekkür ederim ama tam olarak anlattığım yol bu
Bu tam olarak bir ekonometristin yapacağı şeydir, ancak ekonometri bu tür görevler için yaratılmış gibi görünse de, hepimiz bunun alıntılar için çalışmayacağını biliyoruz))
Yeni verilerdeki bu tür dönüşümlerden sonra MO neredeyse anında ölüyor, bazı fikirler, alternatifler, bunun neden olduğu düşünceleri vb.
Oh sensei, söyle bana ve hepimize, seriyi hangi ekonometrik dönüşümlerle durağan hale getirebilirsiniz ki MO yeni veriler üzerinde ölmesin, biliyorsunuz, burada hepimiz aptalız, kendinle gurur duyacaksın, hadi, hadi hepimiz bekliyoruz