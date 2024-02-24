Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1720

Maksim Dmitrievski :

bağlantı için teşekkürler)) Sadece doğal döngüler hakkında bir şeyler arıyordum

örneğin, 24 gecikmeli bir saatlik artışın, aynı gecikmeli bir öncekine bağımlılığı. Onlar. geçmişe bak ve şimdiki zamanı tahmin et

bu, ortalama artışlar sıfırdan saptığı sürece çalışır (yıllık bir örnek diyelim). Sırasıyla alımlar veya satışlar var. Her şey makalelerde.

Günlük artışlara bölmenin nedeni açıktır. Amerikan oturumu bir süreçtir, Avrupa oturumu başka bir süreçtir, vb. Onlar. Mevcut Avrupa oturumunu dünün devamı, belirli bir saat veya birkaç saat, diğer her şeyi keserek görüyoruz.

Aylık döngüler de az çok açıktır. gerisini bilmiyorum

ZY Aynısını eşbütünleşik (koşullu) enstrümanlar için yapmaya, eşbütünleşmeyi iyileştirmeye, saatlik olarak almaya çalıştım. Tüm seriden daha iyi, ama ilham almıyor

Kotir ile açık, ama bu yüzden rastgele çalışıyor ...

Bu arada, böyle bir şey yaptım, günün belirli bir saatinde mum yönünün olasılığını hesapladım ve ilginç bir şey bulamadım.

Hepsinden, yuvarlak seviyeleri ve döngüleri hatırlıyorum, ancak% 10'u "gürültü" arka planına karşı nasıl kullanılacağını. Bu arada 2,5 günlük bir döngünün varlığına şaşırdım, ayarları uzun süre değiştirdim ama döngü gerçek gibi.
Rorschach :

Kotir ile açık, ama bu yüzden rastgele çalışıyor ...

fz başkası baksın belki ben sürüyorumdur ama yöntem aynı

 
evet döngü yok, şimdiden sakin olun.
mytarmailS :
evet döngü yok, şimdiden sakin olun.

Kontrol ettin mi? ) Ya bulursam?

 
Maksim Dmitrievski :

Kontrol ettin mi? ) Ya bulursam?

Eh, tabii)

 

Ben bir işleyiciyim, RNG bozuldu (((

 #include <Canvas\Canvas.mqh>
void OnStart ()
  {CCanvas C;
   int h= 1024 ;
   int w= 2048 ;
   C.CreateBitmapLabel( "11" , 100 , 100 ,w,h);
   for ( int y= 0 ;y<h;y++)
     { //srand(GetMicrosecondCount());
       for ( int x= 0 ;x<w;x++)
        { uchar c= 0 ;
         for ( int k= 0 ;k< 16 ;k++)
           {c= uchar ( 255 .* rand ()/ 32767 .);
           }
         C.PixelSet(x,y,ARGB( 255 ,c,c,c));
        }
     }
   C.Update();

1 yol: w 2'nin kuvveti olmalı, k 4'ün katıdır

Yöntem 2: uncomment srand

Yöntem 2 ayrıca Mersen Vorteksinde de çalışmalıdır.
Beyler, trendle birlikte diziyi nasıl durağan hale getireceğini bilen ??? Her çeşit kola dağıtımı veya kutuları ile nasıl oynanır? veya herhangi bir fikir?

Yoksa bir trend ve "gerisi", "gerisi" durağanlığına bölmek ve trendi ayrı ayrı tahmin etmek için tek bir seçenek var mı?

Kim bu konuda iyi?

Ben, diyor ki, ekonometriniz .... hala anaokulunda .... ve boğulmadım

 
mytarmailS :

Beyler, trendle birlikte diziyi nasıl durağan hale getireceğini bilen ??? Her çeşit kola dağıtımı veya kutuları ile nasıl oynanır? veya herhangi bir fikir?

Yoksa bir trend ve "gerisi", "gerisi" durağanlığına bölmek ve trendi ayrı ayrı tahmin etmek için tek bir seçenek var mı?

Kim bu konuda iyi?

Durağan bir forma indirgeme - sadece serinin trendini kaybetmesi yoluyla.

Peki bu, dizi bütün olarak incelenirse, parça atmadan ve incelmeden

 
Dmitry :

Durağan bir forma indirgeme - sadece serinin trendini kaybetmesi yoluyla.

Peki bu, dizi bütün olarak incelenirse, parça atmadan ve incelmeden

Teşekkür ederim ama tam olarak anlattığım yol bu

mytarmailS :

Yoksa bir trend ve "gerisi", "gerisi" durağanlığına bölmek ve trendi ayrı ayrı tahmin etmek için tek bir seçenek var mı?

Bu tam olarak bir ekonometristin yapacağı şeydir, ancak ekonometri bu tür görevler için yaratılmış gibi görünse de, hepimiz bunun alıntılar için çalışmayacağını biliyoruz))

Yeni verilerdeki bu tür dönüşümlerden sonra MO neredeyse anında ölüyor, bazı fikirler, alternatifler, bunun neden olduğu düşünceleri vb.

Maksim Dmitrievski :

Ben, diyor ki, ekonometriniz .... hala anaokulunda .... ve boğulmadım

Oh sensei, söyle bana ve hepimize, seriyi hangi ekonometrik dönüşümlerle durağan hale getirebilirsiniz ki MO yeni veriler üzerinde ölmesin, biliyorsunuz, burada hepimiz aptalız, kendinle gurur duyacaksın, hadi, hadi hepimiz bekliyoruz

