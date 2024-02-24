Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 860
Heh))) Ufuktaki hedefi onaylıyorum))
Bankaya geldiğin gibi: Pekala, cho, bugün ne kadar?
- Ticaret hesabınızın bakiyesi bugün 5508,56 Euro ile yenilendi.
- Lan, yarını bir şekilde atlatalım...
- İndirimli sigorta yaptırmak ister misiniz?
- Hayır, teşekkürler...
Ufukta Vsmysle??? Bunu zaten başardım ve şimdi benim için handikap üzerindeki çalışma şu şekilde. Sabah, Avrupa'nın açılışından 3-4 saat önce, mükemmel eylemler ve bir tef ile dans ederek bir model alıyorum. Daha doğrusu bu süre zarfında (uzak olmasa da) gelecekte işe yarayacak modeli bulmayı başarıyorum ama bu süreyi geçirdikten sonra. 3-4 saat 3-5 günlük çalışma için yeterli modelim var. Bu yüzden haftada 3-4 saatimi Forex'te geçiriyorum. Bu, özellikle robotu fırlatma için hazırlama işidir. Zamanın geri kalanında, sadece yıllar içinde geliştirdiğim özlem nedeniyle istediğimi yapıyorum ve piyasada zaman geçiriyorum. Şimdi, örneğin, bir iş bulmayı planlıyorum. Çünkü tembellik gerçekten üstesinden gelir ve tüm gün meşgul olduğunuz için handikapta kalemlerle dalga geçemezsiniz. Yani en azından deneyim gidecek. Emekliliğe bak ve para kazan !!!!
Para kazanan bir robot varsa neden emekli maaşı? Şimdi harcanması gerekiyor.
Kabul ediyorum!!! Ama FIU'ya ödemeye başladığımdan beri, sanırım sonuna kadar bitireceğim. Üstelik robot sahibi olmak da yeterli değil. Ayrıca sermayenizin olması gerekir. 2-3 rublem değil, ama sorun değil. Borsanın parasıyla yaşamayı düşündüm. Stratejimle ve düşük risklerle, bundan aylık 100.000 kar çekmek için yaklaşık bir milyona ihtiyacım var. Bu ay 200-300 bin toplamanın gerekli olmadığı açık. Bu da %20-30 öz sermaye getirisi demektir. Ama yüz binin üzerindeki kârlar sermayeyi artırmaya gider. Soru? Bu milyonu nereden bulabilirim? 3 bininizden yükselmeye çalışırsanız, hemen 100 binden başlarsanız çok daha uzun sürebilir. Yüz bin ile başlayarak, onları bir milyona çevirmek yaklaşık yarım yılımı alır ve sonra işimde başarılı olursam. Başka bir soru var, 100 bin nereden alınır????
Şimdi katılıyorum, bir yatırımcı yüzüyle ortaya çıkar ve işime yatırım yapmayı kabul ederse, o zaman böyle bir yatırımcıya (bu aşamada) kârdan yöneticiye% 20 ücret karşılığında koşullar sunmaya hazırım. Yani bana :-) Karın geri kalanı 50/50 bölünür. Peki öyle. Aniden birisi yatırım yapmayı kabul edecek. Üstelik beni en başında destekleyecek böyle bir yatırımcı için bu şartlar ömür boyu olacaktır. Sıradaki yatırım yapmak isteyen zaten yukarıda belirtilen diğer şartlarda çalışacak.....
Henüz 2 ay oldu. Ya da daha doğrusu, bir hafta, 2 ay içinde olacağı gibi. Ve benim karım 2600 oldu. Denge dinamikleri olumlu olmasına rağmen çok fazla değil. Ama her şey bir şekilde yavaş yavaş büyüyor .... Bu nedenle, yatırımcılar hala alakalı. Bu arada ne sermaye ne de yatırımcı var o zaman işe gitmek günah değil...
Ve bu, şaka olmadan doğru. Başlangıç sermayesi, tüm iş projelerinde iyileştirici bir şeydir.
Ve sonra herkese bu resmi göstermek ve hatta çengellerin ellerinin nerelerde işlem gördüğünü açıklamak bile bir şekilde yorucu oluyor...
neyse deneyeceğim....
Aslında, bu bir serseri. Dezavantajlar - onlarla incir, ancak çok kararsız. IMHO, riske değmez.
Katılıyorum, ama yine de, boka para yükleme riskini alacağım ve yeni bir hesap açıp çekebilmeniz için hesaba aktaracağım. Şimdi yapacağım..... O halde sıfırdan başlayalım.... :-)
Eh, sadece boktan bir hesapsa, canı cehenneme.)
Numara. Govnodengi Ben lanet olası yüzde mikro krediler diyorum. Her şeyi aldı. Beni yedi tut. Yeni bir hesap başlatılıyor...