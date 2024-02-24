Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1719

Bu yaklaşımın avantajı nedir? Neden aralıkları kullanmıyorsunuz veya tik hacmiyle veya günün belirli saatlerinde ortalama oynaklıkla normalleştirmiyorsunuz ?

Bana konuşma tanımayı hatırlatıyor. Konuşma kaydedilir, bir frekans formuna dönüştürülür, tek tek harfler, kelimeler vb. tanınır. Dil genellikle köklü ifadeler kullanır, bir sonraki kelimeyi yüksek bir olasılıkla tahmin etmek mümkündür. Ya bu yaklaşım piyasaya aktarılırsa. Spektrumu alın, "harfler", "kelimeler", "ifadeler" kalıplarını vurgulamaya çalışın.


Mersenne Vorteksini kontrol etmek mümkün mü?

Bu makaleden karar? Belirli bir saat hariç tüm saatleri diziden çıkarmazsak, bu günlük bir zaman dilimine geçiş olmayacak mı?

Mersenne Vorteksini kontrol etmek mümkün mü?

Bu makaleden karar? Belirli bir saat hariç tüm saatleri diziden çıkarmazsak, bu günlük bir zaman dilimine geçiş olmayacak mı?

sonra bakarım

evet, evet, günlük döngüler, ancak farklı gecikmelerle artışlar alınabilir

Kabaca söylemek gerekirse, mantık şu şekildedir: serileri farklılaştırıyoruz, herhangi bir şekilde inceltiyoruz (mutlaka sabit aralıklar değil), doğrusal bağımlılıklar arıyoruz. Bu bence bağımlılıkları bulmak için evrensel bir şey

 
Başından beri, şimdi bir şey bulacağımı düşünmesem de

Mersenne Vorteksini kontrol etmek mümkün mü?

Aslında, herhangi bir SB'nin artışlarıyla özel ACF'ye bakarsanız, birçok korelasyon vardır. Ve piyasa artışlarına bakarsanız, korelasyonlar daha zayıftır.
 
Güzel. Rastgele tahmin edemedim. Birkaç düşünce olmasına rağmen.

1. Kriptoya dayanıklı bir jeneratör alın.

2. İlk hrc için tahmini hesaplayın ve tahmin hatasını hesaplayın (svc hrc-tahmin). PRSP'den daha kötüyse, "yarın bugün gibi olacak" şimdiye kadarki en iyi tahmindir.

 
İlk başta gündüz TF'ye geçmekten bahsettiğimizi düşündüm, ama ilk farklılaştığımız için öyle değil. Ve biraz takıldım, neden işe yaradığını "fiziksel" anlamda göremiyorum. Bunu bir fiyat akışı olarak düşünürsek, fiyatlandırmayı izlemekte kendimizi sınırlandırırız. Bunu bir sinyal olarak kabul edersek, alt örnekleme ön filtreleme olmadan gerçekleşir ve bu örtüşme ve hayali frekanslardır - sinyal bozulması.

En gerçekçi açıklama kozmik mikrodalga radyasyonunun etkisi gibi görünüyor))) O zaman günlük ve yıllık döngüler olmalı.

bağlantı için teşekkürler)) Sadece doğal döngüler hakkında bir şeyler arıyordum

örneğin, 24 gecikmeli bir saatlik artışın, aynı gecikmeli bir öncekine bağımlılığı. Onlar. geçmişe bak ve şimdiki zamanı tahmin et

bu, ortalama artışlar sıfırdan saptığı sürece çalışır (yıllık bir örnek diyelim). Sırasıyla alımlar veya satışlar var. Makalelerde her şey var.

Günlük artışlara bölmenin nedeni açıktır. Amerikan oturumu bir süreçtir, Avrupa oturumu başka bir süreçtir, vb. Onlar. Mevcut Avrupa oturumunu dünün devamı, belirli bir saat veya birkaç saat, diğer her şeyi keserek görüyoruz.

Aylık döngüler de az çok açıktır. gerisini bilmiyorum

ZY Aynısını eşbütünleşik (koşullu) enstrümanlar için yapmaya, eşbütünleşmeyi iyileştirmeye, saatlik olarak almaya çalıştım. Tüm seriden daha iyi, ama ilham almıyor

 
