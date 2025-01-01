- MathProbabilityDensityNormal
Berechnet den Wert der Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.
|
double MathCumulativeDistributionNormal(
|
double MathCumulativeDistributionNormal(
Berechnet den Wert der Funktion der Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für das Array der Zufallvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu pnorm() in R.
|
bool MathCumulativeDistributionNormal(
|
bool MathCumulativeDistributionNormal(
Parameter
x
[in] Wert der Zufallsvariablen.
x[]
[in] Array mit den Werten der Zufallsvariablen.
mu
[in] mean Parameter der Verteilung (mathematische Erwartung.
sigma
[in] sigma Parameter der Verteilung (Standardabweichung).
tail
[in] Flag der Berechnung, wenn tail=true, wird die Wahrscheinlichkeit einer Zufallsvariablen, die nicht größer als x ist, berechnet.
log_mode
[in] Flag der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte berechnet.
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
result[]
[out] Array mit den Werten der Wahrscheinlichkeitsfunktion.