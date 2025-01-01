MathCumulativeDistributionNormal

Berechnet den Wert der Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathCumulativeDistributionNormal(

const double x,

const double mu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Berechnet den Wert der Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathCumulativeDistributionNormal(

const double x,

const double mu,

const double sigma,

int& error_code

);

Berechnet den Wert der Funktion der Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für das Array der Zufallvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu pnorm() in R.

bool MathCumulativeDistributionNormal(

const double& x[],

const double mu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

# double& result[]

);

Berechnet den Wert der Funktion der Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für das Array der Zufallvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false.

bool MathCumulativeDistributionNormal(

const double& x[],

const double mu,

const double sigma,

# double& result[]

);

Parameter

x

[in] Wert der Zufallsvariablen.

x[]

[in] Array mit den Werten der Zufallsvariablen.

mu

[in] mean Parameter der Verteilung (mathematische Erwartung.

sigma

[in] sigma Parameter der Verteilung (Standardabweichung).

tail

[in] Flag der Berechnung, wenn tail=true, wird die Wahrscheinlichkeit einer Zufallsvariablen, die nicht größer als x ist, berechnet.

log_mode

[in] Flag der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte berechnet.

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

result[]

[out] Array mit den Werten der Wahrscheinlichkeitsfunktion.