ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаСтатистикаНормальное распределениеMathCumulativeDistributionNormal 

MathCumulativeDistributionNormal

Рассчитывает значение функции нормального распределения вероятностей с параметрами mu и sigma для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double  MathCumulativeDistributionNormal(
   const double  x,              // значение случайной величины
   const double  mu,             // математическое ожидание
   const double  sigma,          // среднеквадратическое отклонение
   const bool    tail,           // флаг расчета хвоста (tail)
   const bool    log_mode,       // расчет логарифма значения
   int&          error_code      // переменная для записи кода ошибки
   );

Рассчитывает значение функции нормального распределения вероятностей с параметрами mu и sigma для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double  MathCumulativeDistributionNormal(
   const double  x,              // значение случайной величины
   const double  mu,             // математическое ожидание
   const double  sigma,          // среднеквадратическое отклонение
   int&          error_code      // переменная для записи кода ошибки
   );

Рассчитывает значение функции нормального распределения вероятностей с параметрами mu и sigma для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог dnorm() в R.

bool  MathCumulativeDistributionNormal(
   const double& x[],            // массив со значениями случайной величины
   const double  mu,             // математическое ожидание
   const double  sigma,          // среднеквадратическое отклонение
   const bool    tail,           // флаг расчета хвоста (tail)
   const bool    log_mode,       // расчет логарифма значения
   double&       result[]        // массив для значений функции вероятности
   );

Рассчитывает значение функции нормального распределения вероятностей с параметрами mu и sigma для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.

bool  MathCumulativeDistributionNormal(
   const double& x[],            // массив со значениями случайной величины
   const double  mu,             // математическое ожидание
   const double  sigma,          // среднеквадратическое отклонение
   double&       result[]        // массив для значений функции вероятности
   );

Параметры

x

[in]  Значение случайной величины.

x[]

[in]  Массив со значениями случайной величины.

mu

[in]  Параметр распределения mean (математическое ожидание).

sigma

[in]  Параметр распределения sigma (среднеквадратическое отклонение).

tail

[in]  Флаг расчета. Если tail=true, то рассчитывается вероятность того, что случайная величина не превысит x.

log_mode

[in]  Флаг расчета логарифма значения. Если log_mode=true, то возвращается натуральный логарифм плотности вероятности.

error_code

[out]  Переменная для получения кода ошибки.

result[]

[out]  Массив для получения значений функции вероятности.