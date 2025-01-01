- MathProbabilityDensityNormal
MathCumulativeDistributionNormal
Calcule la valeur de la fonction de distribution normale avec les paramètres mu et sigma pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.
|
double MathCumulativeDistributionNormal(
|
Calcule la valeur de la fonction de distribution normale avec les paramètres mu et sigma pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à pnorm() dans R.
|
bool MathCumulativeDistributionNormal(
|
Paramètres
x
[in] Valeur de la variable aléatoire.
x[]
[in] Tableau des valeurs de la variable aléatoire.
mu
[in] paramètre moyen de la distribution (valeur attendue).
sigma
[in] paramètre sigma de la distribution (écart quadratique moyen).
tail
[in] Flag de calcul. Si tail=true, alors la probabilité de la variable aléatoire ne dépassant pas x est calculée.
log_mode
[in] Flag pour calculer le logarithme de la valeur. Si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé.
error_code
[out] Variable pour récupérer le code d'erreur.
result[]
[out] Tableau pour obtenir les valeurs de la fonction de probabilité.