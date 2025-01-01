DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesStatistiquesDistribution NormaleMathCumulativeDistributionNormal 

MathCumulativeDistributionNormal

Calcule la valeur de la fonction de distribution normale avec les paramètres mu et sigma pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathCumulativeDistributionNormal(
   const double  x,              // valeur de la variable aléatoire
   const double  mu,             // valeur attendue
   const double  sigma,          // écart quadratique moyen
   const bool    tail,           // flag de calcul de la queue
   const bool    log_mode,       // calcule le logarithme de la valeur
   int&          error_code      // variable stockant le code d'erreur
   );

Calcule la valeur de la fonction de distribution normale avec les paramètres mu et sigma pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathCumulativeDistributionNormal(
   const double  x,              // valeur de la variable aléatoire
   const double  mu,             // valeur attendue
   const double  sigma,          // écart quadratique moyen
   int&          error_code      // variable stockant le code d'erreur
   );

Calcule la valeur de la fonction de distribution normale avec les paramètres mu et sigma pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à pnorm() dans R.

bool  MathCumulativeDistributionNormal(
   const double& x[],            // tableau de valeurs de la variable aléatoire
   const double  mu,             // valeur attendue
   const double  sigma,          // écart quadratique moyen
   const bool    tail,           // flag de calcul de la queue
   const bool    log_mode,       // calcule le logarithme de la valeur
   double&       result[]        // tableau de valeurs de la fonction de probabilité
   );

Calcule la valeur de la fonction de distribution normale avec les paramètres mu et sigma pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false.

bool  MathCumulativeDistributionNormal(
   const double& x[],            // tableau de valeurs de la variable aléatoire
   const double  mu,             // valeur attendue
   const double  sigma,          // écart quadratique moyen
   double&       result[]        // tableau de valeurs de la fonction de probabilité
   );

Paramètres

x

[in]  Valeur de la variable aléatoire.

x[]

[in]  Tableau des valeurs de la variable aléatoire.

mu

[in]  paramètre moyen de la distribution (valeur attendue).

sigma

[in]  paramètre sigma de la distribution (écart quadratique moyen).

tail

[in]  Flag de calcul. Si tail=true, alors la probabilité de la variable aléatoire ne dépassant pas x est calculée.

log_mode

[in]  Flag pour calculer le logarithme de la valeur. Si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé.

error_code

[out]  Variable pour récupérer le code d'erreur.

result[]

[out]  Tableau pour obtenir les valeurs de la fonction de probabilité.