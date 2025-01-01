- MathProbabilityDensityNormal
- MathCumulativeDistributionNormal
- MathQuantileNormal
- MathRandomNormal
- MathMomentsNormal
MathCumulativeDistributionNormal
Calcola il valore della funzione di distribuzione normale con i parametri mu e sigma per una variabile casuale x. In caso di errore restituisce NaN.
|
double MathCumulativeDistributionNormal(
|
double MathCumulativeDistributionNormal(
Calcola il valore della funzione di distribuzione normale con i parametri mu e sigma per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false. Analogo di pnorm() in R.
|
bool MathCumulativeDistributionNormal(
Calcola il valore della funzione di distribuzione normale con i parametri mu e sigma per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false.
|
bool MathCumulativeDistributionNormal(
Parametri
x
[in] Valore della variabile random.
x[]
[in] Array con i valori della variabile random.
mu
[in] parametro della media della distribuzione (valore atteso).
sigma
[in] parametro sigma della distribuzione (deviazione radice-quadrata-media).
tail
[in] Flag di calcolo. se tail=true, allora viene calcolata la probabilità della variabile random x.
log_mode
[in] Flag per calcolare il logaritmo del valore. Se log_mode=true, allora viene restituito il logaritmo naturale della densità di probabilità.
error_code
[out] Variabile per ottenere il codice di errore.
result[]
[out] Array per ottenere i valori della funzione di probabilità.