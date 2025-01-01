DocumentazioneSezioni
Calcola il valore della funzione di distribuzione normale con i parametri mu e sigma per una variabile casuale x. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathCumulativeDistributionNormal(
   const double  x,              // valore della variabile casuale
   const double  mu,             // valore atteso
   const double  sigma,          // deviazione radice-quadrata-media
   const bool    tail,           // flag per il calcolo della coda
   const bool    log_mode,       // calcola il logaritmo del valore
   int&          error_code      // variabile per memorizzare il codice errore
   );

double  MathCumulativeDistributionNormal(
   const double  x,              // valore della variabile casuale
   const double  mu,             // valore atteso
   const double  sigma,          // deviazione radice-quadrata-media
   int&          error_code      // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Calcola il valore della funzione di distribuzione normale con i parametri mu e sigma per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false. Analogo di pnorm() in R.

bool  MathCumulativeDistributionNormal(
   const double& x[],            // array con i valori della variabile random
   const double  mu,             // valore atteso
   const double  sigma,          // deviazione radice-quadrata-media
   const bool    tail,           // flag per il calcolo della coda
   const bool    log_mode,       // calcola il logaritmo del valore
   double&       result[]        // array per i valori della funzione di probabilità
   );

Calcola il valore della funzione di distribuzione normale con i parametri mu e sigma per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false.

bool  MathCumulativeDistributionNormal(
   const double& x[],            // array con i valori della variabile random
   const double  mu,             // valore atteso
   const double  sigma,          // deviazione radice-quadrata-media
   double&       result[]        // array per i valori della funzione di probabilità
   );

Parametri

x

[in]  Valore della variabile random.

x[]

[in]  Array con i valori della variabile random.

mu

[in] parametro della media della distribuzione (valore atteso).

sigma

[in] parametro sigma della distribuzione (deviazione radice-quadrata-media).

tail

[in]  Flag di calcolo. se tail=true, allora viene calcolata la probabilità della variabile random x.

log_mode

[in] Flag per calcolare il logaritmo del valore. Se log_mode=true, allora viene restituito il logaritmo naturale della densità di probabilità.

error_code

[out] Variabile per ottenere il codice di errore.

result[]

[out] Array per ottenere i valori della funzione di probabilità.