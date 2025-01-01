DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneMathematicsStatisticsBeta distributionMathCumulativeDistributionBeta 

MathCumulativeDistributionBeta

Bir rassal x değişkeni için beta dağılımının olasılık fonksiyonunu a ve b parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double  MathCumulativeDistributionBeta(
   const double  x,             // rassal değişkenin değeri
   const double  a,             // beta dağılımının ilk parametresi (şekil1)
   const double  b,             // beta dağılımının ikinci parametresi (şekil2)
   const bool    tail,          // hesplama bayrağı, 'true' ise, x'i aşmayan rassal değişkenin olasılığı hesaplanır
   const bool    log_mode,      // değerin logaritmasını hesapla. log_mode=true ise, olasılığın doğal logaritması hesaplanır
   int&          error_code     // hata kodu değişkeni
   );

Bir rassal x değişkeni için beta dağılımının olasılık fonksiyonunu a ve b parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double  MathCumulativeDistributionBeta(
   const double  x,             // rassal değişkenin değeri
   const double  a,             // beta dağılımının ilk parametresi (şekil1)
   const double  b,             // beta dağılımının ikinci parametresi (şekil2)
   int&          error_code     // hata kodu değişkeni
   );

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için beta dağılımının olasılık fonksiyonunu a ve b parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekipbeta() fonksiyonunun analoğu

bool  MathCumulativeDistributionBeta(
   const double& x[],            // rassal değişkenin değerlerini içeren dizi
   const double  a,              // beta dağılımının ilk parametresi (şekil1)
   const double  b,              // beta dağılımının ikinci parametresi (şekil2)
   const bool    tail,           // hesplama bayrağı, 'true' ise, x'i aşmayan rassal değişkenlerin olasılığı hesaplanır
   const bool    log_mode,       // değerin logaritmasını hesapla. log_mode=true ise olasılığın doğal logaritması hesaplanır
   double&       result[]        //olasılık fonksiyonu değerlerinin dizisi
   );

<t0>Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için beta dağılımının olasılık fonksiyonunu a ve b parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.

bool  MathCumulativeDistributionBeta(
   const double& x[],            // rassal değişkenin değerlerini içeren dizi
   const double  a,              // beta dağılımının ilk parametresi (şekil1)
   const double  b,              // beta dağılımının ikinci parametresi (şekil2)
   double&       result[]        //olasılık fonksiyonu değerlerinin dizisi
   );

Parametreler

x

[in]  Rassal değişkenin değeri.

x[]

[in]  Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.

a

[in]  Beta dağılımının ilk parametresi (şekil 1).

b

[in]  Beta dağılımının ikinci parametresi (şekil 2)

tail

[in]  Hesaplama gecikmesi. 'true' ise x değerini aşmayan rassal değişkenlerin olasılığı hesaplanır  

log_mode

[in]  Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise olasılığın doğal logaritması hesaplanır

error_code

[out]  Hata kodu değişkeni.

result[]

[out]  Olasılık fonksiyonunun değerlerinin dizisi.