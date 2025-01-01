- MathProbabilityDensityBeta
MathCumulativeDistributionBeta
Bir rassal x değişkeni için beta dağılımının olasılık fonksiyonunu a ve b parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
double MathCumulativeDistributionBeta(
Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için beta dağılımının olasılık fonksiyonunu a ve b parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekipbeta() fonksiyonunun analoğu
double MathCumulativeDistributionBeta(
Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için beta dağılımının olasılık fonksiyonunu a ve b parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekipbeta() fonksiyonunun analoğu
bool MathCumulativeDistributionBeta(
<t0>Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için beta dağılımının olasılık fonksiyonunu a ve b parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.
bool MathCumulativeDistributionBeta(
Parametreler
x
[in] Rassal değişkenin değeri.
x[]
[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.
a
[in] Beta dağılımının ilk parametresi (şekil 1).
b
[in] Beta dağılımının ikinci parametresi (şekil 2)
tail
[in] Hesaplama gecikmesi. 'true' ise x değerini aşmayan rassal değişkenlerin olasılığı hesaplanır
log_mode
[in] Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise olasılığın doğal logaritması hesaplanır
error_code
[out] Hata kodu değişkeni.
result[]
[out] Olasılık fonksiyonunun değerlerinin dizisi.