MathMomentsBeta

Beta dağılımının ilk dört momentinin teorik sayısal değerlerini hesaplar.

double  MathMomentsBeta(
   const double  a,              // beta dağılımının ilk parametresi (şekil1)
   const double  b,              // beta dağılımının ikinci parametresi (şekil2)
   double&       mean,           // ortalama değişkeni
   double&       variance,       // varyans değişkeni  
   double&       skewness,       // çarpıklık değişkeni
   double&       kurtosis,       // basıklık değişkeni
   int&          error_code      // hata kodu değişkeni
   );

Parametreler

a

[in]   Beta dağılımının ilk parametresi (şekil 1).

b

[in]   Beta dağılımının ikinci parametresi (şekil 2).

mean

[out]  Ortalama değerini alacak değişken.

variance

[out]  Varyans değerini alacak değişken.

skewness

[out]  Çarpıklık değerini alacak değişken.

kurtosis

[out]  Basıklık değerini alacak değişken.

error_code

[out]  hata kodunu alacak değişken.

Dönüş Değeri

Momentler başarıyla hesaplanırsa 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar.