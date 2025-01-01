- MathProbabilityDensityBeta
Beta dağılımının ilk dört momentinin teorik sayısal değerlerini hesaplar.
double MathMomentsBeta(
Parametreler
a
[in] Beta dağılımının ilk parametresi (şekil 1).
b
[in] Beta dağılımının ikinci parametresi (şekil 2).
mean
[out] Ortalama değerini alacak değişken.
variance
[out] Varyans değerini alacak değişken.
skewness
[out] Çarpıklık değerini alacak değişken.
kurtosis
[out] Basıklık değerini alacak değişken.
error_code
[out] hata kodunu alacak değişken.
Dönüş Değeri
Momentler başarıyla hesaplanırsa 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar.