CSingleCondition

Bu sınıf "Bulanık değişken — Bulanık terim" çiftiyle tanımlanan bir bulanık durum ayarlar.

Açıklama

Bulanık duruma göre, bir değişken bir terime karşılık gelir. Bir bulanık durum şu ifade ile açıklanabilir: X, a'dır,

burada:

X bir bulanık değişkendir;

a , bulanık değişken değeridir (bulanık terim).

Bildirim

class CSingleCondition : public ICondition

Başlık

#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi CObject ICondition CSingleCondition İlk nesil CFuzzyCondition

Sınıf yöntemleri

Sınıf yöntemi Açıklama Not Bu duruma olumsuzluk uygulanmasının gerekliliğini belirten bayrağın değerini alır/ayarlar Term Bu durum için bir bulanık terim alır/ayarlar Var Bu durum için bir bulanık değişken alır/ayarlar