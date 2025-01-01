DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneMathematicsBulanık mantıkBulanık sistem kurallarıCSingleCondition 

CSingleCondition

Bu sınıf "Bulanık değişken — Bulanık terim" çiftiyle tanımlanan bir bulanık durum ayarlar.

Açıklama

Bulanık duruma göre, bir değişken bir terime karşılık gelir. Bir bulanık durum şu ifade ile açıklanabilir: X, a'dır,

burada:

  • X bir bulanık değişkendir;
  • a , bulanık değişken değeridir (bulanık terim).

Bildirim

   class CSingleCondition : public ICondition

Başlık

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      ICondition

          CSingleCondition

İlk nesil

CFuzzyCondition

Sınıf yöntemleri

Sınıf yöntemi  

Açıklama

Not

Bu duruma olumsuzluk uygulanmasının gerekliliğini belirten bayrağın değerini alır/ayarlar  

Term

Bu durum için bir bulanık terim alır/ayarlar

Var

Bu durum için bir bulanık değişken alır/ayarlar

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare
Not