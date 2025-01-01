CSingleCondition
Bu sınıf "Bulanık değişken — Bulanık terim" çiftiyle tanımlanan bir bulanık durum ayarlar.
Açıklama
Bulanık duruma göre, bir değişken bir terime karşılık gelir. Bir bulanık durum şu ifade ile açıklanabilir: X, a'dır,
burada:
- X bir bulanık değişkendir;
- a , bulanık değişken değeridir (bulanık terim).
Bildirim
|
class CSingleCondition : public ICondition
Başlık
|
#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>
|
Kalıtım hiyerarşisi
ICondition
CSingleCondition
İlk nesil
CFuzzyCondition
Sınıf yöntemleri
|
Sınıf yöntemi
|
Açıklama
|
Bu duruma olumsuzluk uygulanmasının gerekliliğini belirten bayrağın değerini alır/ayarlar
|
Bu durum için bir bulanık terim alır/ayarlar
|
Bu durum için bir bulanık değişken alır/ayarlar