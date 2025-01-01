DocumentaçãoSeções
A classe define a condição difusa expressada pelo par "variável difusa - Termo difuso."

Descrição

A cada condição difusa de uma variável corresponde a um termo. A condição difusa pode ser descrita pela seguinte expressão: X is a,

Onde:

  • X – variável difusa;
  • a  – valor da variável difusa (termo difuso).

Declaração

   class CSingleCondition : public ICondition

Cabeçalho

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      ICondition

          CSingleCondition

Descendentes diretos

CFuzzyCondition

Métodos de classe

Método de classe  

Descrição

Not

Retorna e define o sinalizador que indica se é necessário aplicar uma negação a esta condição.  

Term

Retorna e define o termo difuso para esta condição.

Var

Retorna e define o termo difuso para esta condição.

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare
