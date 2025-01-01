CSingleCondition
A classe define a condição difusa expressada pelo par "variável difusa - Termo difuso."
Descrição
A cada condição difusa de uma variável corresponde a um termo. A condição difusa pode ser descrita pela seguinte expressão: X is a,
Onde:
- X – variável difusa;
- a – valor da variável difusa (termo difuso).
Declaração
|
class CSingleCondition : public ICondition
Cabeçalho
|
#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>
|
Hierarquia de herança
ICondition
CSingleCondition
Descendentes diretos
CFuzzyCondition
Métodos de classe
|
Método de classe
|
Descrição
|
Retorna e define o sinalizador que indica se é necessário aplicar uma negação a esta condição.
|
Retorna e define o termo difuso para esta condição.
|
Retorna e define o termo difuso para esta condição.