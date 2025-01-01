CSingleCondition

A classe define a condição difusa expressada pelo par "variável difusa - Termo difuso."

Descrição

A cada condição difusa de uma variável corresponde a um termo. A condição difusa pode ser descrita pela seguinte expressão: X is a,

Onde:

X – variável difusa;

a – valor da variável difusa (termo difuso).

Declaração

class CSingleCondition : public ICondition

Cabeçalho

#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Hierarquia de herança CObject ICondition CSingleCondition Descendentes diretos CFuzzyCondition

Métodos de classe

Método de classe Descrição Not Retorna e define o sinalizador que indica se é necessário aplicar uma negação a esta condição. Term Retorna e define o termo difuso para esta condição. Var Retorna e define o termo difuso para esta condição.