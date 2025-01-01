DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikFuzzy logicFuzzy systems rulesCSingleCondition 

CSingleCondition

Die Klasse setzt eine Fuzzy-Bedingung, ausgedrückt durch das Paar "Fuzzy-Variable — Fuzzy-Term".

Beschreibung

Nach einer Fuzzy-Bedingung entspricht eine Variablen einem Term. Die Fuzzy-Regel kann mit dem folgenden Ausdruck beschrieben werden: X is a,

wobei:

  • X — eine Fuzzy-Variable;
  • a  — ein Wert der Fuzzy-Variablen (Fuzzy-Term).

Deklaration

   class CSingleCondition : public ICondition

Überschrift

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      ICondition

          CSingleCondition

Direkte Ableitungen

CFuzzyCondition

Methoden der Klasse

Methode der Klasse  

Beschreibung

Not

Liefert und setzt das Flag, das angibt, ob auf diese Regel Negation angewandt werden muss.  

Term

Liefert und setzt einen Fuzzy-Term für diese Bedingung.

Var

Liefert und setzt eine Fuzzy-Variable für diese Bedingung.

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare
Not