CSingleCondition
Die Klasse setzt eine Fuzzy-Bedingung, ausgedrückt durch das Paar "Fuzzy-Variable — Fuzzy-Term".
Beschreibung
Nach einer Fuzzy-Bedingung entspricht eine Variablen einem Term. Die Fuzzy-Regel kann mit dem folgenden Ausdruck beschrieben werden: X is a,
wobei:
- X — eine Fuzzy-Variable;
- a — ein Wert der Fuzzy-Variablen (Fuzzy-Term).
Deklaration
class CSingleCondition : public ICondition
Überschrift
#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>
Vererbungshierarchie
ICondition
CSingleCondition
Direkte Ableitungen
CFuzzyCondition
Methoden der Klasse
Methode der Klasse
Beschreibung
Liefert und setzt das Flag, das angibt, ob auf diese Regel Negation angewandt werden muss.
Liefert und setzt einen Fuzzy-Term für diese Bedingung.
Liefert und setzt eine Fuzzy-Variable für diese Bedingung.