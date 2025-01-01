CSingleCondition

Die Klasse setzt eine Fuzzy-Bedingung, ausgedrückt durch das Paar "Fuzzy-Variable — Fuzzy-Term".

Beschreibung

Nach einer Fuzzy-Bedingung entspricht eine Variablen einem Term. Die Fuzzy-Regel kann mit dem folgenden Ausdruck beschrieben werden: X is a,

wobei:

X — eine Fuzzy-Variable;

a — ein Wert der Fuzzy-Variablen (Fuzzy-Term).

Deklaration

class CSingleCondition : public ICondition

Überschrift

#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Vererbungshierarchie CObject ICondition CSingleCondition Direkte Ableitungen CFuzzyCondition

Methoden der Klasse

Methode der Klasse Beschreibung Not Liefert und setzt das Flag, das angibt, ob auf diese Regel Negation angewandt werden muss. Term Liefert und setzt einen Fuzzy-Term für diese Bedingung. Var Liefert und setzt eine Fuzzy-Variable für diese Bedingung.