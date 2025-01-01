ДокументацияРазделы
CSingleCondition

Класс задает нечеткое условие, выраженное парой "Нечеткая переменная — Нечеткий терм".

Описание

По нечеткому условию одной переменной соответствует один терм. Нечеткое условие можно описать следующим выражением: X is a,

где:

  • X — нечеткая переменная;
  • a  — значение нечеткой переменной (нечеткий терм).

Декларация

   class CSingleCondition : public ICondition

Заголовок

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      ICondition

          CSingleCondition

Прямые потомки

CFuzzyCondition

Методы класса

Метод класса  

Описание

Not

Возвращает и устанавливает флаг, указывающий на то, применить ли к этому условию отрицание.  

Term

Возвращает и устанавливает нечёткий терм для данного условия.

Var

Возвращает и устанавливает нечёткую переменную для данного условия.

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare
