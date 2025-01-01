CSingleCondition
Класс задает нечеткое условие, выраженное парой "Нечеткая переменная — Нечеткий терм".
Описание
По нечеткому условию одной переменной соответствует один терм. Нечеткое условие можно описать следующим выражением: X is a,
где:
- X — нечеткая переменная;
- a — значение нечеткой переменной (нечеткий терм).
Декларация
class CSingleCondition : public ICondition
Заголовок
#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>
Иерархия наследования
ICondition
CSingleCondition
Прямые потомки
CFuzzyCondition
Методы класса
Метод класса
Описание
Возвращает и устанавливает флаг, указывающий на то, применить ли к этому условию отрицание.
Возвращает и устанавливает нечёткий терм для данного условия.
Возвращает и устанавливает нечёткую переменную для данного условия.