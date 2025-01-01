DocumentazioneSezioni
La classe imposta una condizione fuzzy espressa dalla coppia "Variabile Fuzzy — Termine Fuzzy".

Descrizione

Secondo una condizione fuzzy, una variabile corrisponde ad un termine. Una condizione fuzzy può essere descritta dalla seguente espressione: X è a,

dove:

  • X è una variabile fuzzy;
  • a  è una valore della variabile fuzzy (termine fuzzy).

Dichiarazione

   class CSingleCondition : public ICondition

Titolo

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      ICondition

          CSingleCondition

Discendenti diretti

CFuzzyCondition

I metodi della classe

Descrizione

Not

Ottiene ed imposta il flag che indica se è necessario applicare negazione a questa condizione.  

Term

Ottiene ed imposta un termine fuzzy per questa condizione.

Var

Ottiene ed imposta una variabile fuzzy per questa condizione.

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare
Not