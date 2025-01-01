CSingleCondition
La classe imposta una condizione fuzzy espressa dalla coppia "Variabile Fuzzy — Termine Fuzzy".
Descrizione
Secondo una condizione fuzzy, una variabile corrisponde ad un termine. Una condizione fuzzy può essere descritta dalla seguente espressione: X è a,
dove:
- X è una variabile fuzzy;
- a è una valore della variabile fuzzy (termine fuzzy).
Dichiarazione
class CSingleCondition : public ICondition
Titolo
#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
ICondition
CSingleCondition
Discendenti diretti
CFuzzyCondition
I metodi della classe
Descrizione
Ottiene ed imposta il flag che indica se è necessario applicare negazione a questa condizione.
Ottiene ed imposta un termine fuzzy per questa condizione.
Ottiene ed imposta una variabile fuzzy per questa condizione.