CSingleCondition
La classe définit une condition floue exprimée par une paire "Variable floue – Terme flou".
Description
Selon une condition floue, une variable correspond à un terme. Une condition floue peut être décrite avec l'expression suivante : X est a,
avec :
- X est une variable floue ;
- a est une valeur de la variable floue (terme flou).
Déclaration
|
class CSingleCondition : public ICondition
Titre
|
#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
ICondition
CSingleCondition
Descendants directs
CFuzzyCondition
Méthodes de classe
|
Méthode de classe
|
Description
|
Retourne et définit le flag indiquant s'il est nécessaire d'appliquer la négation à cette condition.
|
Retourne et définit un terme flou pour cette condition.
|
Retourne et définit une variable floue pour cette condition.