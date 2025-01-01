DocumentationSections
La classe définit une condition floue exprimée par une paire "Variable floue – Terme flou".

Description

Selon une condition floue, une variable correspond à un terme. Une condition floue peut être décrite avec l'expression suivante : X est a,

avec :

  • X est une variable floue ;
  • a  est une valeur de la variable floue (terme flou).

Déclaration

   class CSingleCondition : public ICondition

Titre

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      ICondition

          CSingleCondition

Descendants directs

CFuzzyCondition

Méthodes de classe

Méthode de classe  

Description

Not

Retourne et définit le flag indiquant s'il est nécessaire d'appliquer la négation à cette condition.  

Term

Retourne et définit un terme flou pour cette condition.

Var

Retourne et définit une variable floue pour cette condition.

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare
