CSingleCondition

La classe définit une condition floue exprimée par une paire "Variable floue – Terme flou".

Description

Selon une condition floue, une variable correspond à un terme. Une condition floue peut être décrite avec l'expression suivante : X est a,

avec :

X est une variable floue ;

a est une valeur de la variable floue (terme flou).

Déclaration

class CSingleCondition : public ICondition

Titre

#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject ICondition CSingleCondition Descendants directs CFuzzyCondition

Méthodes de classe

Méthode de classe Description Not Retourne et définit le flag indiquant s'il est nécessaire d'appliquer la négation à cette condition. Term Retourne et définit un terme flou pour cette condition. Var Retourne et définit une variable floue pour cette condition.