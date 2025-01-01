CSingleCondition

La clase define la condición difusa expresada por la pareja "Variable difusa – Término difuso".

Descripción

Según la condición difusa, a una variable le corresponde un término. La condición difusa se puede describir con la siguiente expresión: X is a,

donde:

X – variable difusa;

a – valor de la variable difusa (término difuso).

Declaración

class CSingleCondition : public ICondition

Encabezamiento

#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Jerarquía de herencia CObject ICondition CSingleCondition Descendientes directos CFuzzyCondition

Métodos de clase

Método de clase Descripción Not Retorna y establece la bandera que indica si hay que aplicar la negación a esta condición. Term Retorna y establece un término difuso para esta condición. Var Retorna y establece una variable difusa para esta condición.