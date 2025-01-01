CSingleCondition
La clase define la condición difusa expresada por la pareja "Variable difusa – Término difuso".
Descripción
Según la condición difusa, a una variable le corresponde un término. La condición difusa se puede describir con la siguiente expresión: X is a,
donde:
- X – variable difusa;
- a – valor de la variable difusa (término difuso).
Declaración
class CSingleCondition : public ICondition
Encabezamiento
#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>
Jerarquía de herencia
ICondition
CSingleCondition
Descendientes directos
CFuzzyCondition
Métodos de clase
Método de clase
Descripción
Retorna y establece la bandera que indica si hay que aplicar la negación a esta condición.
Retorna y establece un término difuso para esta condición.
Retorna y establece una variable difusa para esta condición.