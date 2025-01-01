DocumentaciónSecciones
La clase define la condición difusa expresada por la pareja "Variable difusa – Término difuso".

Descripción

Según la condición difusa, a una variable le corresponde un término. La condición difusa se puede describir con la siguiente expresión: X is a,

donde:

  • X – variable difusa;
  • a  – valor de la variable difusa (término difuso).

Declaración

   class CSingleCondition : public ICondition

Encabezamiento

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      ICondition

          CSingleCondition

Descendientes directos

CFuzzyCondition

Métodos de clase

Método de clase  

Descripción

Not

Retorna y establece la bandera que indica si hay que aplicar la negación a esta condición.  

Term

Retorna y establece un término difuso para esta condición.

Var

Retorna y establece una variable difusa para esta condición.

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare
