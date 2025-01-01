- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Resize
Dizi için daha küçük bir boyut ayarlar.
|
bool Resize(
Parametreler
size
[in] Yeni dizi boyutu.
Dönüş Değeri
Başarılı ise 'true', boyut değeri sıfır veya daha küçük bir sayıyla ayarlanmaya çalışılmışsa 'false'.
Not
Dizi boyutunun değiştirilmesi belleğin etkin kullanımını sağlar. sağ taraftaki gereksiz elemanlar kaybedilir. Bellek bölünmesini azaltmak için, daha önce Step (int) yöntemi ile ayarlanmış olan büyüklük değerini azaltın (varsayılan değer 16).
Örnek:
|
//--- CArrayChar::Resize(int) örneği