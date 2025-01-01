- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Resize
Устанавливает новый (меньший) размер массива.
|
bool Resize(
Параметры
size
[in] Новый размер массива.
Возвращаемое значение
true в случае успеха, false – если была попытка установить размер меньше нуля.
Примечание
Изменение размера массива позволяет оптимально использовать память. Лишние элементы справа теряются. Для уменьшения фрагментации памяти, изменение размеров массива производится с шагом ранее заданным через метод Step(int), либо 16 (по умолчанию).
Пример:
|
//--- example for CArrayChar::Resize(int)