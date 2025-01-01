- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Veri dizisini dosyaya kaydeder.
|
virtual bool Save(
Parametreler
file_handle
[in] FileOpen (...) fonksiyonu ile açılmış olan ikili dosyanın tanıtıcı değeri.
Dönüş Değeri
Başarıyla tamamlanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.
Örnek:
|
//--- CArrayChar::Save(int) örneği