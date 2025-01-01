DokümantasyonBölümler
Shutdown

Belleği boşaltarak diziyi siler.

bool  Shutdown()

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.

Örnek:

//--- CArrayChar::Shutdown() örneği
#include <Arrays\ArrayChar.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayChar *array=new CArrayChar;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- diziye eleman ekle
   //--- . . .
   //--- diziyi kapat
   if(!array.Shutdown())
     {
      printf("Kapatma hatası");
      delete array;
      return;
     }
   //--- diziyi sil
   delete array;
  }
