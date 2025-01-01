文档部分
调整大小

设置数组新大小 (更小)。

bool  Resize(
   int  size      // 大小
   )

参数

size

[输入]  数组的新大小。

返回值

true - 成功，false - 试图将其大小设置为小于零。

注释

改变数组大小可以优化内存使用。右侧的多余元素丢失。为降低内存碎片, 增加数组大小由之前通过 Step (int) 方法给定的步长, 或 16 (省缺) 来进行。

例如:

//--- 例程 CArrayChar::Resize(int)
#include <Arrays\ArrayChar.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayChar *array=new CArrayChar;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("对象创建错误");
      return;
     }
   //--- 添加数组元素
   //--- . . .
   //--- 调整数组大小
   if(!array.Resize(10))
     {
      printf("调整大小错误");
      delete array;
      return;
     }
   //--- 删除数组
   delete array;
  }