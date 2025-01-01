- Reserve
InsertArray
Başka bir diziden alınan elemanları dizinin belirtilen konumuna ekler.
|
bool InsertArray(
Parametreler
src[]
[in] Kaynak değerleri içeren dizinin referansı.
pos
[in] Elemanın ekleneceği dizi konumu
Dönüş Değeri
Başarılı ise 'true', elemanlar eklenemezse 'false'.
Örnek:
|
//--- CArrayChar::InsertArray(const char &[],int) örneği