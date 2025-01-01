DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneVeri ToplamaCArrayCharCompareArray 

CompareArray

Diziyi başka bir diziyle karşılaştırır.

bool  CompareArray(
   const CArrayChar*  src      // kaynak dizi işaretçisi
   ) const

Parametreler

src

[in]  Bir CArrayChar sınıf örneğinin (karşılaştırılacak elemanlar) işaretçisi.

Dönüş Değeri

Diziler eşit ise 'true', aksi durumda 'false'

Örnek:

//--- CArrayChar::CompareArray(const CArrayChar*) için bir örnek
#include <Arrays\ArrayChar.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayChar *array=new CArrayChar;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- kaynak diziyi oluştur
   CArrayChar *src=new CArrayChar;
   if(src==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      delete array;
      return;
     }
   //--- kaynak dizinin elemanlarını ekle
   //--- . . .
   //--- başka bir dizi ile karşılaştır
   int result=array.CompareArray(src);
   //--- dizileri sil
   delete src;
   delete array;
  }