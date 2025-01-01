SearchGreatOrEqual

Sıralı dizi içinde, belirtilen örnekten daha büyük veya eşit olan bir eleman arar

int SearchGreatOrEqual(

char element

) const

Parametreler

element

[in] Dizi içinde aranacak elemanın örneği.

Dönüş Değeri

Başarı durumunda bulunan elemanın konumu, eleman bulunamazsa -1.

Örnek: