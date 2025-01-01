- Reserve
At
Dizinin belirtilen konumundaki elemanı alır.
|
char At(
Parametreler
pos
[in] Seçilen elemanın dizi içindeki konumu.
Dönüş Değeri
Başarı durumunda elemanın değerine, olmayan bir konumdaki bir elemanın istenmesi durumunda ise CHAR_MAX değerine dönüş yapar (son hata değeri ERR_OUT_OF_RANGE).
Not
CHAR_MAX değeri geçerli bir dizi elemanı olabileceği için her zaman son hata kodunun istenmesi gerekir.
Örnek:
|
//--- CArrayChar::At(int) örneği