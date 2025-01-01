//--- CArrayChar::Resize(int) の例

#include <Arrays\ArrayChar.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayChar *array=new CArrayChar;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- 配列要素を追加する

//--- . にて。.

//--- 配列のサイズを変更する

if(!array.Resize(10))

{

printf("Resize error");

delete array;

return;

}

//--- 配列を削除する

delete array;

}