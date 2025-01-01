DokümantasyonBölümler
DeleteRange

Dizinin belirtilen konumundaki elemanlar grubunu siler.

bool  DeleteRange(
   int  from,     // ilk elemanın konumu
   int  to        // son elemanın konumu
   )

Parametreler

from

[in]  Silinecek ilk elemanın konumu.

to

[in]  Silinecek son elemanın konumu.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', elemanlar silinemezse 'false'.

Örnek:

//--- CArrayChar::DeleteRange(int,int) için bir örnek
#include <Arrays\ArrayChar.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayChar *array=new CArrayChar;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- diziye eleman ekle
   //--- . . .
   //--- elemanları sil
   if(!array.DeleteRange(0,10))
     {
      printf("Silme hatası");
      delete array;
      return;
     }
   //--- diziyi sil
   delete array;
  }
