- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
DeleteRange
Dizinin belirtilen konumundaki elemanlar grubunu siler.
|
bool DeleteRange(
Parametreler
from
[in] Silinecek ilk elemanın konumu.
to
[in] Silinecek son elemanın konumu.
Dönüş Değeri
Başarılı ise 'true', elemanlar silinemezse 'false'.
Örnek:
|
//--- CArrayChar::DeleteRange(int,int) için bir örnek