Reserve 

Reserve

Dizi boyutunun artırılması için bellek tahsis eder.

bool  Reserve(
   int  size      // eleman sayısı
   )

Parametreler

size

[in]  Eklenecek elemanların sayısı.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', eleman sayısı sıfır veya daha küçük bir değerle ayarlanmaya çalışılmışsa 'false'.

Not

Bellek bölünmesini azaltmak için, daha önce Step (int) yöntemi ile ayarlanmış olan büyüklük değerini artırın (varsayılan değer 16).

Örnek:

//--- CArrayChar::Reserve(int) örneği
#include <Arrays\ArrayChar.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayChar *array=new CArrayChar;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- bellek tahsis et
   if(!array.Reserve(1024))
     {
      printf("Tahsis hatası");
      delete array;
      return;
     }
   //--- diziyi kullan
   //--- . . .
   //--- diziyi sil
   delete array;
  }