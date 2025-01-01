- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Reserve
Dizi boyutunun artırılması için bellek tahsis eder.
bool Reserve(
Parametreler
size
[in] Eklenecek elemanların sayısı.
Dönüş Değeri
Başarılı ise 'true', eleman sayısı sıfır veya daha küçük bir değerle ayarlanmaya çalışılmışsa 'false'.
Not
Bellek bölünmesini azaltmak için, daha önce Step (int) yöntemi ile ayarlanmış olan büyüklük değerini artırın (varsayılan değer 16).
Örnek:
//--- CArrayChar::Reserve(int) örneği