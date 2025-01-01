Resize

Setzt eine neue Größe des Arrays (kleinere).

bool Resize(

int size

)

Parameter

size

[in] Die neue Größe des Arrays.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, oder false beim Versuch, die Größe kleiner als Null zu setzen.

Hinweis

Ändern der Größe des Arrays ermöglicht die optimale Nutzung des Speichers. Die Elemente auf der rechten Seite sind verloren. Um die Fragmentierung des Speichers zu reduzieren, wird die Array-Größe mit den Schritt, der zuvor durch die Methode Step(int) definierten wurde, oder mit dem Schritt 16 (Standard) geändert.

Beispiel: