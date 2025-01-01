Resize

Define um novo tamanho (menor) do array.

bool Resize(

int size

)

Parâmetros

size

[in] Novo tamanho do array.

Valor do Retorno

Verdadeiro se com sucesso; falso - se houve uma tentativa de definir o tamanho inferior a zero.

Observação

Alterando o tamanho do array permite uma utilização ótima do uso de memória. Elementos supérfluos perdidos à direita. Para reduzir a fragmentação da memória, o tamanho do array é alterado com um passo dado previamente através do método de Step (int), ou 16 (padrão).

Exemplo