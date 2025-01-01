Matematiksel Fonksiyonlar

Şu matematiksel fonksiyonlar matrislere ve vektörlere uygulanabilir: MathAbs, MathArccos, MathArcsin, MathArctan, MathCeil, MathCos, MathExp, MathFloor, MathLog, MathLog10, MathMod, MathPow, MathRound, MathSin, MathSqrt, MathTan, MathExpm1, MathLog1p, MathArccosh, MathArcsinh, MathArctanh, MathCosh, MathSinh ve MathTanh. Bu tür işlemler sırasında, matrisler ve vektörler eleman bazında işlenir.

MathMod ve MathPow için ikinci eleman, uygun büyüklükte bir skaler veya matris/vektör olabilir.