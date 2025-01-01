Matematiksel İşlemler

Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi matematiksel işlemler, matrisler ve vektörler üzerinde eleman bazında gerçekleştirilebilir.

Her iki matris veya her iki vektör aynı türde ve aynı büyüklükte olmalıdır. Matrisin her elemanı, ikinci matrisin karşılık gelen elemanıyla işleme girer.

İkinci eleman (çarpan, çıkaran veya bölen) olarak uygun türde (double, float veya complex) bir skaler de kullanılabilir. Bu durumda, matrisin veya vektörün her bir elemanı belirtilen skalerle işleme girecektir.

matrix matrix_a={{0.1,0.2,0.3},{0.4,0.5,0.6}};

matrix matrix_b={{1,2,3},{4,5,6}};



matrix matrix_c1=matrix_a+matrix_b;

matrix matrix_c2=matrix_b-matrix_a;

matrix matrix_c3=matrix_a*matrix_b; // Hadamard çarpımı, matrix çarpımı ile karıştırılmamalıdır! Bunun için özel MatMul fonksiyonu vardır

matrix matrix_c4=matrix_b/matrix_a;



matrix_c1=matrix_a+1;

matrix_c2=matrix_b-double_value;

matrix_c3=matrix_a*M_PI;

matrix_c4=matrix_b/0.1;



//--- yerinde işlemler mümkündür

matrix_a+=matrix_b;

matrix_a/=2;

Aynı işlemler vektörler için de mevcuttur.