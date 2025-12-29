Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
Bu yardımcı program, bağlantı / bağlantı kesme üzerine sesli uyarı eklemek için basit bir örnektir
MQL5\Files\Sounds klasörünün içine ses wav dosyalarını ekleyin
Kodu kopyalayın ve EA Yardımcı Programını derleyin, ekli dosyada #resource kullanımı yüklemeyi imkansız hale getirdiği için yorumlanmış satırlar vardır
//+------------------------------------------------------------------+ //|Connect_Disconnect_Sound_Alert.mq5 | //|Telif Hakkı 2024, Rajesh Kumar Nait | //| https://www.mql5.com/tr/users/rajeshnait/seller | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2024, Rajesh Kumar Nait" #property link "https://www.mql5.com/tr/users/rajeshnait/seller" #property version "1.00" #include <Trade/TerminalInfo.mqh> bool first = true; bool Now_IsConnected = false; bool Pre_IsConnected = true; datetime Connect_Start = 0, Connect_Stop = 0; CTerminalInfo terminalInfo; //--- Ses dosyaları #resource "\\Files\\Sounds\\CONNECTED.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\DISCONNECTED.wav" //+------------------------------------------------------------------+ //| Uzman başlatma işlevi| //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- ResetLastError(); while ( !IsStopped() ) { Pre_IsConnected = Now_IsConnected; Now_IsConnected = terminalInfo.IsConnected(); if ( first ) { Pre_IsConnected = !Now_IsConnected; } if ( Now_IsConnected != Pre_IsConnected ) { if ( Now_IsConnected ) { Connect_Start = TimeLocal(); if ( !first ) { if(!PlaySound("::Files\\Sounds\\DISCONNECTED.wav")) Print("Error: ",GetLastError()); } if ( IsStopped() ) { break; } if(!PlaySound("::Files\\Sounds\\CONNECTED.wav")) Print("Error: ",GetLastError()); } else { Connect_Stop = TimeLocal(); if ( !first ) { if(!PlaySound("::Files\\Sounds\\CONNECTED.wav")) Print("Error: ",GetLastError()); } if ( IsStopped() ) { break; } if(!PlaySound("::Files\\Sounds\\DISCONNECTED.wav")) Print("Error: ",GetLastError()); } } first = false; Sleep(1000); } //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/47846
