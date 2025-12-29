Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Twitter üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Uzman Danışmanlar

Connect Disconnect Sound Alert - MetaTrader 5 için Uzman Danışman

Dark Ryd3r & Andrey Khatimlianskii | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Yayınlayan:
Rajesh Kumar Nait
Görüntülemeler:
8
Derecelendirme:
(7)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Bu yardımcı program, bağlantı / bağlantı kesme üzerine sesli uyarı eklemek için basit bir örnektir

MQL5\Files\Sounds klasörünün içine ses wav dosyalarını ekleyin

Kodu kopyalayın ve EA Yardımcı Programını derleyin, ekli dosyada #resource kullanımı yüklemeyi imkansız hale getirdiği için yorumlanmış satırlar vardır

//+------------------------------------------------------------------+
//|Connect_Disconnect_Sound_Alert.mq5 |
//|Telif Hakkı 2024, Rajesh Kumar Nait |
//| https://www.mql5.com/tr/users/rajeshnait/seller |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, Rajesh Kumar Nait"
#property link      "https://www.mql5.com/tr/users/rajeshnait/seller"
#property version   "1.00"
#include <Trade/TerminalInfo.mqh>

bool     first             = true;
bool     Now_IsConnected   = false;
bool     Pre_IsConnected   = true;
datetime Connect_Start = 0, Connect_Stop = 0;

CTerminalInfo terminalInfo;
//--- Ses dosyaları
#resource "\\Files\\Sounds\\CONNECTED.wav"
#resource "\\Files\\Sounds\\DISCONNECTED.wav"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Uzman başlatma işlevi|
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
      ResetLastError();
      while ( !IsStopped() ) {
         Pre_IsConnected = Now_IsConnected;
         Now_IsConnected = terminalInfo.IsConnected();

         if ( first ) {
            Pre_IsConnected = !Now_IsConnected;
         }

         if ( Now_IsConnected != Pre_IsConnected ) {
            if ( Now_IsConnected ) {
               Connect_Start = TimeLocal();
               if ( !first ) {
                  if(!PlaySound("::Files\\Sounds\\DISCONNECTED.wav"))
                     Print("Error: ",GetLastError());
               }
               if ( IsStopped() ) {
                  break;
               }
               if(!PlaySound("::Files\\Sounds\\CONNECTED.wav"))
                  Print("Error: ",GetLastError());
            } else {
               Connect_Stop = TimeLocal();
               if ( !first ) {
                  if(!PlaySound("::Files\\Sounds\\CONNECTED.wav"))
                     Print("Error: ",GetLastError());
               }
               if ( IsStopped() ) {
                  break;
               }
               if(!PlaySound("::Files\\Sounds\\DISCONNECTED.wav"))
                  Print("Error: ",GetLastError());
            }
         }

         first = false;
         Sleep(1000);
      }
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

//+------------------------------------------------------------------+


MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/47846

Tillson T3 Tillson T3

Yardımcı gösterge tamponları olmadan yapılan EMA hesaplamaları ile Tillson T3.

XLineRegresyon XLineRegresyon

XLineRegression göstergesi doğrusal regresyon algoritmasına dayalı seviyeler oluşturur

ExtObjects ExtObjects

Dedicated functions to read and write object properties.

Momentum Color Fill Momentum Color Fill

The Momentum Technical Indicator measures the change of price of a financial instrument over a given time span.