Bu komut dosyası, mevcut fiyattan pip cinsinden sabit Zararı Durdur ve Kâr Al değerleri ve devreden pozisyonun birimleri cinsinden sabit hacim ile açık pozisyonları devretmek için tasarlanmıştır.

Bollinger Bantlarına dayanan, daralma ve genişleme aşamalarını kırmızı/yeşil renklerle gösteren basit bir gösterge.

Bu, geçmişte belirli bir zamanda tüm açık işlemleri ve bunların PnL'lerini yazdırmak için kullanılan bir komut dosyasıdır.