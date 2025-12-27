Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
ClosePosition komut dosyası, bu pozisyonların boyutundan sabitlenen hacimle açık pozisyonları kapatmak için tasarlanmıştır.
Girdi parametreleri:
//+----------------------------------------------+ //|| KOMUT DOSYASI GIRIŞ PARAMETRELERI | //+----------------------------------------------+ input double VOLUME=1.0; // Başlangıç pozisyonuna göre kapatılacak pozisyonun hacmi input int DEVIATION=10; // Fiyat sapması input uint RTOTAL=4; // Başarısız işlemler için tekrar sayısı input uint SLEEPTIME=1; // Saniye cinsinden tekrarlar arasındaki duraklama süresi
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/996
