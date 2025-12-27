Kod TabanıBölümler
Komut dosyaları

ClosePosition - MetaTrader 5 için komut dosyası

Nikolay Kositsin
Yayınlandı:
ClosePosition komut dosyası, bu pozisyonların boyutundan sabitlenen hacimle açık pozisyonları kapatmak için tasarlanmıştır.

Girdi parametreleri:

//+----------------------------------------------+
//|| KOMUT DOSYASI GIRIŞ PARAMETRELERI |
//+----------------------------------------------+
input double VOLUME=1.0;    // Başlangıç pozisyonuna göre kapatılacak pozisyonun hacmi
input int  DEVIATION=10;    // Fiyat sapması
input uint RTOTAL=4;        // Başarısız işlemler için tekrar sayısı
input uint SLEEPTIME=1;     // Saniye cinsinden tekrarlar arasındaki duraklama süresi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/996

