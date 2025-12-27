Kod TabanıBölümler
cebe
Komut dosyaları

InvertPosition - MetaTrader 5 için komut dosyası

Nikolay Kositsin
Görüntülemeler:
15
Derecelendirme:
(32)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Bu komut dosyası, sabit zarar durdurma değerlerine sahip açık pozisyonları devretmek ve mevcut fiyattan pip cinsinden kar almak ve devredilen pozisyonun birimlerinde sabitlenen hacim için tasarlanmıştır. Devir pozisyonunun boyutu, verilen işlem çifti için izin verilen maksimum işlem hacminin yarısı ile sınırlıdır.

Girdi parametreleri :

//+----------------------------------------------+
//|| KOMUT DOSYASI GIRIŞ PARAMETRELERI |
//+----------------------------------------------+
input double VOLUME=1.0;    // Başlangıç konumuna göre son konumun hacmi
input int  DEVIATION=10;    // Fiyat sapması
input int  STOPLOSS=300;    // Mevcut fiyattan pip cinsinden stoploss
input int  TAKEPROFIT=800;  // Mevcut fiyattan pip cinsinden Kar Al
input uint RTOTAL=4;        // Başarısız işlemler için tekrar sayısı
input uint SLEEPTIME=1;     // Saniye cinsinden tekrarlar arasındaki duraklama süresi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/997

