InvertPosition - MetaTrader 5 için komut dosyası
Bu komut dosyası, sabit zarar durdurma değerlerine sahip açık pozisyonları devretmek ve mevcut fiyattan pip cinsinden kar almak ve devredilen pozisyonun birimlerinde sabitlenen hacim için tasarlanmıştır. Devir pozisyonunun boyutu, verilen işlem çifti için izin verilen maksimum işlem hacminin yarısı ile sınırlıdır.
Girdi parametreleri :
//+----------------------------------------------+ //|| KOMUT DOSYASI GIRIŞ PARAMETRELERI | //+----------------------------------------------+ input double VOLUME=1.0; // Başlangıç konumuna göre son konumun hacmi input int DEVIATION=10; // Fiyat sapması input int STOPLOSS=300; // Mevcut fiyattan pip cinsinden stoploss input int TAKEPROFIT=800; // Mevcut fiyattan pip cinsinden Kar Al input uint RTOTAL=4; // Başarısız işlemler için tekrar sayısı input uint SLEEPTIME=1; // Saniye cinsinden tekrarlar arasındaki duraklama süresi
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/997
Bu fonksiyon, bir işlem açmanın ana mantığını gerçekleştirir. Sembol bilgilerine ve kullanıcı tarafından sağlanan parametrelere dayanarak açılış fiyatını, kar alma seviyelerini ve zararı durdurmayı hesaplar. Sembol, hacim, emir türü, sapma, yorum, sihirli numara vb. gibi gerekli bilgileri içeren bir işlem talebi (MqlTradeRequest) hazırlayın. İşlem talebini göndermek ve sonucu almak için OrderSend fonksiyonunu çağırın. SetTypeFillingBySymbol fonksiyonu: Sembolün doldurma politikasına göre emrin doldurma türünü (Doldur veya İptal Et, Anında veya İptal Et veya Geri Dön) belirler. GetMinTradeLevel fonksiyonu: Dondurma seviyesine ve sembol durma seviyesine göre minimum çalışma seviyesini hesaplar. Belirli sınırlar içinde olduğundan emin olmak için minimum seviyeyi ayarlar ve sonucu döndürür.
