Three Pole Butterworth Filter - индикатор для MetaTrader 5
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
2975
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
Witold Wozniak
В этом алгоритме вычисления скользящей средней для усреднения использован фильтр Баттерворта (Butterworth filter) 3-го порядка из книги Джона Элерса "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".
