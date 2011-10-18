CodeBaseРазделы
Nikolay Kositsin
2975
(19)
Witold Wozniak

В этом алгоритме вычисления скользящей средней для усреднения использован фильтр Баттерворта (Butterworth filter) 3-го порядка из книги Джона Элерса "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".

