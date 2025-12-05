Bu makale dizisi yazım aşamasındadır. İlerledikçe, yeni makalelerin kaynak kodları bu kütüphaneye eklenecektir.

Gelişimi ve yapılan değişiklikleri daha iyi takip etmek için makalelerin yayınlanma sırasına göre kodu incelemeniz önerilir.

Bu aşamada, kütüphanenin genel düzeni şu şekildedir:

Bir makaleden test sonuçları örneği:

Geliştirme sürecinin ayrıntılı bir açıklamasını içeren yayınlanmış makalelerin listesi:

Çok Para Birimli Uzman Danışman Geliştirme (Bölüm 1): Birlikte Çalışan Çoklu Ticaret Stratejileri.

Oldukça fazla sayıda farklı ticaret stratejisi vardır. Risk çeşitlendirmesi ve alım satım sonuçlarının istikrarının artırılması açısından, paralel çalışan birkaç strateji kullanmak faydalı olabilir. Ancak her strateji ayrı bir Uzman Danışman olarak uygulanırsa, ortak çalışmalarını tek bir ticaret hesabında yönetmek çok daha zor hale gelir. Bu sorunu çözmek için, farklı ticaret stratejilerinin çalışmalarını tek bir Uzman Danışman'da uygulamak arzu edilir.

.



Çok para birimli bir Uzman Danışman geliştirme (Bölüm 2): Ticaret stratejilerinin sanal pozisyonlarına geçiş

Paralel olarak çalışan birkaç strateji ile çok para birimli bir Uzman Danışman geliştirmeye devam edelim. Piyasa pozisyonlarının açılmasıyla ilgili tüm çalışmaları stratejiler düzeyinden stratejileri yöneten Uzman Danışman düzeyine aktarmaya çalışalım. Stratejilerin kendileri, piyasa pozisyonları açmadan yalnızca sanal olarak işlem yapacaktır .

.



Çok para birimli Uzman Danışman geliştirme (Bölüm 3): Mimarinin revizyonu

Paralel olarak çalışan birkaç stratejiye sahip çok para birimli bir Uzman Danışman geliştirme konusunda halihazırda bazı ilerlemeler kaydettik. Deneyimlerimizi dikkate alarak çözümümüzün mimarisini gözden geçireceğiz ve çok ileri gitmeden önce onu geliştirmeye çalışacağız .

.



Çok para birimli Uzman Danışman geliştirme (bölüm 4): Bekleyen sanal emirler ve durum kaydetme

Çok para birimli bir Uzman Danışman geliştirmeye başladıktan sonra, halihazırda bazı sonuçlar elde ettik ve birkaç kod iyileştirmesi yinelemesi yapmayı başardık. Ancak, Uzman Danışmanımız bekleyen emirlerle çalışamadı ve terminali yeniden başlattıktan sonra çalışmaya devam edemedi. Bu özellikleri ekleyelim.





Çok para birimli Uzman Danışman geliştirme (Bölüm 5):Değişken pozisyon boyutu

Önceki bölümlerde, geliştirilmekte olan Uzman Danışman ticaret için yalnızca sabit bir pozisyon boyutu kullanma yeteneğine sahipti. Bu, test için kabul edilebilir, ancak canlı bir hesapta işlem yaparken istenmeyen bir durumdur. Değişken pozisyon büyüklüğü ile işlem yapmayı mümkün kılalım.

.



Çok Para Birimli Uzman Danışman Geliştirme (Bölüm 6): Bir grup örneğin seçimini otomatikleştirin (işlemde)

Bir ticaret stratejisini optimize ettikten sonra, tek bir Uzman Danışman'da birleştirilmiş birkaç ticaret stratejisi örneği oluşturabileceğimiz parametre setleri elde ederiz. Eskiden bunu manuel olarak yapardık, ancak şimdi bu süreci otomatikleştirmeye çalışacağız.



