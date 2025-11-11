Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
A BETTER RSI - MetaTrader 5 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 24
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Göreceli güç endeksi, bugüne kadar inanılmaz bir avantaja sahip olan eski bir göstergedir. Ancak sorun, piyasalardan gelen gürültüye karşı duyarlı olması ve çok sayıda yanlış sinyal üretmesidir.
Bu gösterge, momentumu okumak ve görüntülemek olan RSI kavramını alır ve onu yalnızca gerçek piyasa hareketlerinin sunulduğu bir noktaya kadar rafine eder.
Gösterge, bir RSI kullandığınız gibi kullanılmalı, farklılıkları aramalı, göstergenin yukarı veya aşağı hareketlerinde işlem yapmalı veya aşırı satım veya aşırı alım bölgelerini beklemelidir.
- Sinyal Süresini ve Değişim Oranı Süresini kendi takdirinize göre ayarlayın.
- Canlı yayına geçmeden önce kapsamlı bir şekilde geriye dönük test yapın.
- Riski uygun şekilde yönetin.
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/49386
Popüler ticaret sistemi BrainTrend1'in fiyat zaman serilerinin ön ortalaması ile trend göstergesi.ColorXWPR
Larry Williams'ın Percent Range göstergesinin geliştirilmiş versiyonu.
Daha fazla çalışmak için son kapatılan anlaşmayı (işlem) seçin.JBrainTrendSig1
Fiyat zaman serilerinin ön ortalamasını alan popüler BrainTrend1 ticaret sisteminden bir sinyal göstergesi.