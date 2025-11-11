Göreceli güç endeksi, bugüne kadar inanılmaz bir avantaja sahip olan eski bir göstergedir. Ancak sorun, piyasalardan gelen gürültüye karşı duyarlı olması ve çok sayıda yanlış sinyal üretmesidir.

Bu gösterge, momentumu okumak ve görüntülemek olan RSI kavramını alır ve onu yalnızca gerçek piyasa hareketlerinin sunulduğu bir noktaya kadar rafine eder.

Gösterge, bir RSI kullandığınız gibi kullanılmalı, farklılıkları aramalı, göstergenin yukarı veya aşağı hareketlerinde işlem yapmalı veya aşırı satım veya aşırı alım bölgelerini beklemelidir.









Sinyal Süresini ve Değişim Oranı Süresini kendi takdirinize göre ayarlayın.

Canlı yayına geçmeden önce kapsamlı bir şekilde geriye dönük test yapın.

Riski uygun şekilde yönetin.



