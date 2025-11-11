Bu kod bloğu ile, döngü kullanmadan son kapatılan işlem verilerini alabilirsiniz.

Geçerli gün başlangıç zamanını ayarlamak için bir değişken oluşturun. (Bunu yapmak gerekli değildir.)

Bir grafik çıktısı yazdırmak ve diğer kod bloklarında da if kullanmak için başka değişkenler oluşturun. (Bunu yapmak gerekli değildir.)

Bu kodun OnTick(); fonksiyonu içinde kullanılması, sonucun her tik için gösterilmesine yol açar. Bunu bir çubuk için de ayarlayabilirsiniz.

string DayStart = "00:00" ; double LastClosed_Profit; string TradeSymbol, TradeType; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { CheckLastClosed(); } void CheckLastClosed() { datetime HistoryTime = StringToTime (DayStart); if ( HistorySelect (HistoryTime, TimeCurrent ())) { int Total = HistoryDealsTotal (); ulong Ticket = HistoryDealGetTicket (Total - 1 ); LastClosed_Profit = NormalizeDouble ( HistoryDealGetDouble (Ticket, DEAL_PROFIT ), 2 ); TradeSymbol = HistoryOrderGetString (Ticket, ORDER_SYMBOL ); if ( HistoryDealGetInteger (Ticket, DEAL_TYPE ) == DEAL_TYPE_BUY ) { TradeType = "Sell Trade" ; } if ( HistoryDealGetInteger (Ticket, DEAL_TYPE ) == DEAL_TYPE_SELL ) { TradeType = "Buy Trade" ; } Comment ( "

" , "Deals Total - : " , Total, "

" , "Last Deal Ticket - : " , Ticket, "

" , "Last Closed Profit -: " , LastClosed_Profit, "

" , "Last Trade was -: " , TradeType); } }

HistorySelect(); fonksiyonunu bu şekilde kullanarak tüm işlem geçmişini (hesabın en başından itibaren) alabilirsiniz.



HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ());



