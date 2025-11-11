Kod TabanıBölümler
Uzman Danışmanlar

Check Last Closed Trade (Profit / Type / Symbol etc.) - MetaTrader 5 için Uzman Danışman

Hapu Arachchilage Tharindu Lakmal
Bu kod bloğu ile, döngü kullanmadan son kapatılan işlem verilerini alabilirsiniz.

  • Geçerli gün başlangıç zamanını ayarlamak için bir değişken oluşturun. (Bunu yapmak gerekli değildir.)
  • Bir grafik çıktısı yazdırmak ve diğer kod bloklarında da if kullanmak için başka değişkenler oluşturun. (Bunu yapmak gerekli değildir.)
  • Bu kodun OnTick(); fonksiyonu içinde kullanılması, sonucun her tik için gösterilmesine yol açar. Bunu bir çubuk için de ayarlayabilirsiniz.

// değişkenler
string DayStart = "00:00"; // Gün Başlangıç Saati
double LastClosed_Profit; // Son Kapanan işlem karı
string TradeSymbol, TradeType;



// Uzman Başlatma --------------------
int OnInit()
  {
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

// Expert DeInitializing -------------------
void OnDeinit(const int reason)
  {

  }

// Uzman OnTick --------------------------
void OnTick()
  {
// son kapalı işlemi kontrol edin.
   CheckLastClosed();

  }
//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+
//||
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckLastClosed()
  {
   datetime HistoryTime = StringToTime(DayStart);

// "Gün başlangıcından şimdiki zamana kadar geçmiş
   if(HistorySelect(HistoryTime,TimeCurrent()))
     {
      int Total = HistoryDealsTotal();

      // Son anlaşma bilet numarasını alın ve daha fazla çalışmak için onu seçin.
      ulong Ticket = HistoryDealGetTicket(Total -1);

      // Almanız gerekeni alın.
      LastClosed_Profit = NormalizeDouble(HistoryDealGetDouble(Ticket,DEAL_PROFIT),2);
      TradeSymbol      = HistoryOrderGetString(Ticket,ORDER_SYMBOL);

      // Bir satış işlemi belirleyin.
      if(HistoryDealGetInteger(Ticket,DEAL_TYPE) == DEAL_TYPE_BUY)
        {
         TradeType = "Sell Trade";
        }

      // Bir alım işlemi belirleyin
      if(HistoryDealGetInteger(Ticket,DEAL_TYPE) == DEAL_TYPE_SELL)
        {
         TradeType = "Buy Trade";
        }

      // grafik çıktı.
      Comment("\n","Deals Total - :  ", Total,
              "\n","Last Deal Ticket - :  ", Ticket,
              "\n", "Last Closed Profit -:  ", LastClosed_Profit,
              "\n", "Last Trade was -:  ", TradeType);

     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+

HistorySelect(); fonksiyonunu bu şekilde kullanarak tüm işlem geçmişini (hesabın en başından itibaren) alabilirsiniz.

// Tüm geçmişi al
HistorySelect(0,TimeCurrent());


