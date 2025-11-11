Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bu kod bloğu ile, döngü kullanmadan son kapatılan işlem verilerini alabilirsiniz.
- Geçerli gün başlangıç zamanını ayarlamak için bir değişken oluşturun. (Bunu yapmak gerekli değildir.)
- Bir grafik çıktısı yazdırmak ve diğer kod bloklarında da if kullanmak için başka değişkenler oluşturun. (Bunu yapmak gerekli değildir.)
- Bu kodun OnTick(); fonksiyonu içinde kullanılması, sonucun her tik için gösterilmesine yol açar. Bunu bir çubuk için de ayarlayabilirsiniz.
// değişkenler string DayStart = "00:00"; // Gün Başlangıç Saati double LastClosed_Profit; // Son Kapanan işlem karı string TradeSymbol, TradeType; // Uzman Başlatma -------------------- int OnInit() { return(INIT_SUCCEEDED); } // Expert DeInitializing ------------------- void OnDeinit(const int reason) { } // Uzman OnTick -------------------------- void OnTick() { // son kapalı işlemi kontrol edin. CheckLastClosed(); } //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //|| //+------------------------------------------------------------------+ void CheckLastClosed() { datetime HistoryTime = StringToTime(DayStart); // "Gün başlangıcından şimdiki zamana kadar geçmiş if(HistorySelect(HistoryTime,TimeCurrent())) { int Total = HistoryDealsTotal(); // Son anlaşma bilet numarasını alın ve daha fazla çalışmak için onu seçin. ulong Ticket = HistoryDealGetTicket(Total -1); // Almanız gerekeni alın. LastClosed_Profit = NormalizeDouble(HistoryDealGetDouble(Ticket,DEAL_PROFIT),2); TradeSymbol = HistoryOrderGetString(Ticket,ORDER_SYMBOL); // Bir satış işlemi belirleyin. if(HistoryDealGetInteger(Ticket,DEAL_TYPE) == DEAL_TYPE_BUY) { TradeType = "Sell Trade"; } // Bir alım işlemi belirleyin if(HistoryDealGetInteger(Ticket,DEAL_TYPE) == DEAL_TYPE_SELL) { TradeType = "Buy Trade"; } // grafik çıktı. Comment("\n","Deals Total - : ", Total, "\n","Last Deal Ticket - : ", Ticket, "\n", "Last Closed Profit -: ", LastClosed_Profit, "\n", "Last Trade was -: ", TradeType); } } //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+
HistorySelect(); fonksiyonunu bu şekilde kullanarak tüm işlem geçmişini (hesabın en başından itibaren) alabilirsiniz.
// Tüm geçmişi al HistorySelect(0,TimeCurrent());
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/49374
