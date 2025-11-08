Wikipedia'dan alıntılanmıştır:

Matematikte geometrik ortalama, değerlerinin çarpımını kullanarak (toplamlarını kullanan aritmetik ortalamanın aksine) sonlu bir gerçek sayı kümesinin merkezi eğilimini gösteren bir ortalama veya ortalamadır.

Geometrik ortalama genellikle değerleri birlikte çarpılması gereken veya doğası gereği üstel olan bir dizi sayı için kullanılır, örneğin bir dizi büyüme rakamı: insan nüfusunun değerleri veya bir finansal yatırımın zaman içindeki faiz oranları. Aynı zamanda kıyaslama için de geçerlidir ve özellikle hızlanma oranlarının ortalamalarını hesaplamak için kullanışlıdır: 0,5x (yarı yarıya hızlı) ve 2x (iki kat hızlı) değerlerinin ortalaması 1 olacağından (yani genel olarak hızlanma olmayacağından).

Geometrik ortalama, hem üstel büyüme (sabit oransal büyüme) hem de değişken büyüme gibi oransal büyümeyi tanımlamak için aritmetik ortalamadan daha uygundur; iş dünyasında büyüme oranlarının geometrik ortalaması yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) olarak bilinir. Dönemler boyunca büyümenin geometrik ortalaması, aynı nihai tutarı sağlayacak eşdeğer sabit büyüme oranını verir.







