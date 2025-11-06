Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Twitter üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Uzman Danışmanlar

Get Nth Closed Trade from the end in MT5 - MetaTrader 5 için Uzman Danışman

Biswarup Banerjee | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
21
Derecelendirme:
(6)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Bu özel uzman danışman, geliştiriciler tarafından sıklıkla ihtiyaç duyulan çok kullanışlı bir kod içerir. Çoğu zaman, son kapalı ticarete ihtiyacımız var. Ancak bu EA'da herhangi bir endeksle bir ticaret arayabilirsiniz.

Aktif ticaret derken, bekleyen emirleri değil piyasa emirlerini kastediyorum

0 geçerseniz, en son aktif ticareti getirecektir

1'i geçerseniz, bundan önceki ticareti getirecektir ve bu böyle devam eder.

İşlemleri sembol ve sihirli sayıya göre filtreleyebiliriz.


MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/49615

Count consecutive no. of bull or bear bars Count consecutive no. of bull or bear bars

Boğa veya ayı çubuklarının ardışık sayısını saymak için örnek kod.

ZigZag_NK_MTF ZigZag_NK_MTF

Hesaplamalarının sonuçlarını mevcut zaman diliminde daha büyük bir zaman diliminden gösteren ZigZag göstergesinin bir çeşidi.

Statistical Zigzag Statistical Zigzag

It is a zigzag which creates new zigzag turning points based on passing a volatility threshold

UltraCCI UltraCCI

Bu gösterge, CCI (Emtia Kanal Endeksi) teknik göstergesinin okumalarına ve birçok sinyal hattının trend yönünün analizine dayanmaktadır.