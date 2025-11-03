Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Telegram üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
KopierMaschineMT5 - MetaTrader 5 için Uzman Danışman
- Görüntülemeler:
- 36
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Güncellendi:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Özellikler
- Program iki modda çalışır Master ve Slave
- Farklı satıcılardan gelen işlemleri tek bir bağımlı hesaba kopyalayabilirsiniz.
- Zararı Durdur ve Kar Al kopyalama etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir.
- Bekleyen emirlerin kopyalanması etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir
- Diğer Uzman Danışmanların varlığında çatışmasız çalışma
- Son ekli ve ön ekli hesaplar için destek
- Ticaret yönünü değiştirebilirsiniz
- İşlemler bakiye ile orantılı hacimle, sabit hacimle ve tedarikçinin hacmiyle kopyalanabilir.
- Bir koşul belirleyebilirsiniz: bir alt hesaptaki fiyat, tedarikçinin fiyatından belirli bir değer kadar saptığında bir işlem açın.
Çalışma prensibi
- Tedarikçi hesabına sahip terminal ve bağımlı hesaba sahip terminal aynı anda açılmalıdır.
- Tedarikçi hesabının bulunduğu terminalde Expert Advisor WorkMode=Master moduna ayarlanır, ardından panel üzerindeki ON düğmesine basılır.
- Alt hesabı olan terminalde Uzman Danışman WorkMode=Slave moduna ayarlanır, ardından panelde Sağlayıcının hesabı seçilir, işlemlerin kopyalanması için gerekli seçenekler seçilir ve ON düğmesine basılır.
- Yukarıdaki eylemleri gerçekleştirdikten sonra, Sağlayıcı hesabındaki işlemler alt hesaba kopyalanacaktır
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/49892
iGDR_Fractal_Levels
iGDR_Fractal_Levels göstergesi fraktalların seviyelerini gösterir, ancak hepsini değil, yalnızca belirli bir süre için ortalama değerlerini gösterir.WPR için HL Çapraz Sinyali
WPR için HLCrossSig göstergesi, trendleri "yakalamak" için tasarlandığından bir trend göstergesi olarak kabul edilir, ancak aynı zamanda psikolojik ve duygusal bileşeni bir tüccarın ticaretinden hariç tutmaya izin veren oldukça karmaşık ve maksimum düzeyde bilgilendirici bir göstergedir.
Trap News MT5
Trap Haberleri İçin Senaryo Yüksek EtkiUltraXMA
Bu gösterge, ortalama alma süresinin aritmetik ilerlemesi ile benzer hareketli ortalamalardan oluşan bir yelpazeden gelen trendin integral değerine dayanır.