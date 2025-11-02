Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Delete all objects on chart (main window and sub window) with drag and drop - MetaTrader 5 için komut dosyası
- Görüntülemeler:
- 36
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Grafiği karıştıran nesneler varsa, bazen tüm grafiği silmek ve başka bir tane yüklemek zorunda kalmadan yeniden başlamak isteyebilirsiniz.
Bu, grafiği temizlemek için grafiğin üzerine bir komut dosyası sürüklemenin etkili olabileceği anlamına gelir. "clear" veya "cls" gibi ama nesneler için.
MQL5/Scripts içine yerleştirilmelidir
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/49993
Bu gösterge, MetaTrader 5 grafiğinde Üstel Hareketli Ortalamayı (EMA) hesaplar ve görüntüler. Tamamen özelleştirilebilir dönem. Uygulanan fiyatın seçilmesine izin verir (Kapanış, Açılış, Yüksek, Düşük, Medyan, Tipik, Ağırlıklı). İlk çubukların SMA'sından başlatılan standart EMA formülünü kullanır. Bağımsız bir teknik analiz aracı olarak kullanılabilir veya trend takip ve hareketli ortalama geçiş stratejileri için otomatik ticaret sistemlerine entegre edilebilir.UltraWPR
Bu gösterge, WPR (Larry Williams' Percent Range) teknik göstergesinin okumalarına ve birçok sinyal hattının analizine dayanmaktadır.
Kanal trend göstergesi.WPR için HL Çapraz Sinyali
WPR için HLCrossSig göstergesi, trendleri "yakalamak" için tasarlandığından bir trend göstergesi olarak kabul edilir, ancak aynı zamanda psikolojik ve duygusal bileşeni bir tüccarın ticaretinden hariç tutmaya izin veren oldukça karmaşık ve maksimum düzeyde bilgilendirici bir göstergedir.