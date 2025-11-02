Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Facebook üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Komut dosyaları

Delete all objects on chart (main window and sub window) with drag and drop - MetaTrader 5 için komut dosyası

Conor Mcnamara | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
36
Derecelendirme:
(6)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Grafiği karıştıran nesneler varsa, bazen tüm grafiği silmek ve başka bir tane yüklemek zorunda kalmadan yeniden başlamak isteyebilirsiniz.

Bu, grafiği temizlemek için grafiğin üzerine bir komut dosyası sürüklemenin etkili olabileceği anlamına gelir. "clear" veya "cls" gibi ama nesneler için.

MQL5/Scripts içine yerleştirilmelidir

MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/49993

MT5 için Özel Üstel Hareketli Ortalama (EMA) Göstergesi MT5 için Özel Üstel Hareketli Ortalama (EMA) Göstergesi

Bu gösterge, MetaTrader 5 grafiğinde Üstel Hareketli Ortalamayı (EMA) hesaplar ve görüntüler. Tamamen özelleştirilebilir dönem. Uygulanan fiyatın seçilmesine izin verir (Kapanış, Açılış, Yüksek, Düşük, Medyan, Tipik, Ağırlıklı). İlk çubukların SMA'sından başlatılan standart EMA formülünü kullanır. Bağımsız bir teknik analiz aracı olarak kullanılabilir veya trend takip ve hareketli ortalama geçiş stratejileri için otomatik ticaret sistemlerine entegre edilebilir.

UltraWPR UltraWPR

Bu gösterge, WPR (Larry Williams' Percent Range) teknik göstergesinin okumalarına ve birçok sinyal hattının analizine dayanmaktadır.

Geçmiş Regresyon Sapması Geçmiş Regresyon Sapması

Kanal trend göstergesi.

WPR için HL Çapraz Sinyali WPR için HL Çapraz Sinyali

WPR için HLCrossSig göstergesi, trendleri "yakalamak" için tasarlandığından bir trend göstergesi olarak kabul edilir, ancak aynı zamanda psikolojik ve duygusal bileşeni bir tüccarın ticaretinden hariç tutmaya izin veren oldukça karmaşık ve maksimum düzeyde bilgilendirici bir göstergedir.