Bu gösterge, MetaTrader 5 grafiğinde Üstel Hareketli Ortalamayı (EMA) hesaplar ve görüntüler. Tamamen özelleştirilebilir dönem. Uygulanan fiyatın seçilmesine izin verir (Kapanış, Açılış, Yüksek, Düşük, Medyan, Tipik, Ağırlıklı). İlk çubukların SMA'sından başlatılan standart EMA formülünü kullanır. Bağımsız bir teknik analiz aracı olarak kullanılabilir veya trend takip ve hareketli ortalama geçiş stratejileri için otomatik ticaret sistemlerine entegre edilebilir.

Bu gösterge, WPR (Larry Williams' Percent Range) teknik göstergesinin okumalarına ve birçok sinyal hattının analizine dayanmaktadır.